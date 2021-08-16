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Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan, Vali Doğan'a ziyaret

16.08.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan, Vali Doğan'a ziyaret

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Hatay Valisi Rahmi Doğan'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Doğan, "Meryem Ana Yortusu" ve "Üzüm Bayramı" etkinliklerine katılmak üzere kente gelen Maşalyan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Doğan, Maşalyan ve beraberindekileri binlerce yıllık geçmişi olan, 13 medeniyet ve 3 semavi dine ev sahipliği yapan, kardeşliğin şehri Hatay'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Maşalyan da zengin bir kültür birikimine sahip Hatay'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, misafirperverliğinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan, Vali Doğan'a ziyaret

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan, Vali Doğan'a ziyaret

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan, Vali Doğan'a ziyaret

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan, Vali Doğan'a ziyaret

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan, Vali Doğan'a ziyaret

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan, Vali Doğan'a ziyaret

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan, Vali Doğan'a ziyaret

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan, Vali Doğan'a ziyaret
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