Türkiye, Fatih Terimi için itiraf edilen bu skandalı konuşuyor! ''Okkalı bir ceza verinde...''

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim hakkında gündemi sarsacak bir iddia ortaya atmıştı. Fatih Terim'in Ünal Aysal döneminde görev yaptığı dönem için ilginç ifadeler kullanan Toroğlu, olayın iç yüzünü açıkladı.

"AÇIKLARSANIZ SEVİNİRİM" DEMİŞTİ!

Toroğlu yaptığı açıklamada, "Galatasaray yöneticilerinin TFF'ye gidip Fatih Terim ile ilgili ceza konusunda bir şeyler dediği iddiasını araştırdım. Yusuf Günay, Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak'ın isimlerine ulaştım. Merak ediyorum, açıklarsanız sevinirim" dedi.

DÜN GECE TÜM DETAYLARI PAYLAŞTI

Erman Toroğlu, "Abdürrahim Albayrak beni arayıp şunları söyledi: 'Yıldırım Demirören federasyonunda gitmiştik. Sohbet, sohbeti açtı. Fatih Terim ceza heyetine verilmişti. Ünal Aysal, "Fatih Terim'e okkalı ceza verin de kurtulalım." dedi. Ali Dürüst'le donduk kaldık." Bu açıklama sonrasında Galatasaray taraftarı adeta çılgına döndü.