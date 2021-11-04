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Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'ni 10 bin kişi ziyaret etti

04.11.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GİV Başkanı Mehmet Koç: - "Buraya katılan gençlerden en az yüzde 10'unun fikri girişimciliğe kaymıştır. Bizim için en büyük kazanım bu. Hedefimiz buradan en az 25 firma çıkması"

Girişimci İşadamları Vakfı'nın (GİV) düzenlediği ve Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi'ni iki günde 10 bin kişi ziyaret etti.

GİV Başkanı Mehmet Koç, Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvenin ikinci gününü, AA muhabirine değerlendirdi.

Konya'nın önemli bir zirveye ev sahipliğini anımsatan Koç, "Zirveye 670 müracaat oldu. Arkadaşlarımız kısa listesini yaptı ve 100 firma ve girişimciyi, stant açmaya davet ettik. İki günde 10 bin insanın katıldığı etkinlikte; yatırımcıya, girişimciye ve ziyaretçiye projelerini anlatan bu insanlar, organizasyonun özüdür." diye konuştu.

- Zirveye 40 ilden girişimci ve iş dünyasından temsilci katıldı

Koç, zirveye ilişkin önemli hedef koyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Zirveyle amacımız; Türkiye'de girişimcilik ekosistemini geliştirmek. Burada 40 ilden girişimci ve iş dünyasından temsilci yer alıyor. Bu kültürün yayılmasını sağlamak, gençler arasında kariyer planlamasında öncelik haline getirmek hedeflerimiz arasında bulunuyor. Türkiye'de bundan 10 yıl önce 'girişimcilik fuarı' diye bir şey yoktu ama bugün gençlerin buraya çok büyük ilgi gösterdiğine şahit oluyoruz. Girişimciliğin gençlerimizin yavaş yavaş gündemine girdiğini ve bu zirvenin karınca kararınca amaca hizmet ettiğini düşünüyorum."

- "Gençlerden en az yüzde 10'unun fikri girişimciliğe kaymıştır"

Zirveye katılımı ve ziyaretçilerin ilgisine değinen Koç, "Buraya katılan gençlerden en az yüzde 10'unun fikri girişimciliğe kaymıştır. Bizim için en büyük kazanım bu. Hedefimiz buradan en az 25 firma çıkması. İlerleyen yıllarda bu fuarlara daha çok iş insanı ve girişimcinin katılmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası ana sponsorluğunda düzenlenen, sergi ve ödül töreninden oluşan zirve, oturumlarla fikir önderlerini ağırlıyor.

Girişimcilik ekosistemine değer katmak, girişimcileri bilgilendirmek, fikir ve projeleri ulusal ve uluslararası yatırımcılarla bir araya getirerek projelerin ticarileşmelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen zirve, ödül töreniyle son bulacak.

Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'ni 10 bin kişi ziyaret etti

- GİV Başkanı Mehmet Koç: - "Buraya katılan gençlerden en az yüzde 10'unun fikri girişimciliğe kaymıştır. Bizim için en büyük kazanım bu. Hedefimiz buradan en az 25 firma çıkması"

Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'ni 10 bin kişi ziyaret etti

Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'ni 10 bin kişi ziyaret etti

Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'ni 10 bin kişi ziyaret etti

Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'ni 10 bin kişi ziyaret etti

Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'ni 10 bin kişi ziyaret etti

Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'ni 10 bin kişi ziyaret etti

Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'ni 10 bin kişi ziyaret etti

Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'ni 10 bin kişi ziyaret etti

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