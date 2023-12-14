Türkiye günlerce Polat çiftini konuşmuştu! Dilan Polat cezaevinde röportaj verdi: Tüm bunlar iftira, çok üzülüyorum artık dayanamıyorum

Türkiye, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin şatafatlı ve lüks hayatlarını sosyal medya hesaplarından takip etmişti. Ülke gündeminden düşmeyen Polat çifti, MASAK'ın incelemesi sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Tutuklama öncesi ve sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında birçok haber ortaya atılmıştı. HaberTürk TV muhabiri Ceylan Sever ve Mehmet Selman Bektaş, Polat çiftinin avukatları aracılığıyla Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Dilan Polat'la röportaj yaptı.
İşte o röportajın tüm soruları:
Sosyal medyadaki lüks yaşamlarıyla dikkat çeken ve hakkında birçok haber çıkan Polat çifti, MASAK'ın araştırması sonucu kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanmıştı. HaberTürk TV, cezaevindeki Dilan Polat'a avukatı aracılığıyla sorular s
“Hayatımda kara paranın ne olduğunu bilmiyorum. Biz çalışarak kazandık. Biz kozmetik ürünü imalatı ithalatı da yapmıyoruz. Uyuşturucu konusu da iftiradır. Ne kara para ne bahis ne de uyuşturucu suçu değil. Bunların tamamı iftira ve bu iftiralara artık dayanamıyorum.'
“Banu Parlak olayının bir komplo olduğu çok net. Bahsi geçen kişileri hayatımda hiç ama hiç tanımadım. Banu’nun da çocuğu var insan böyle bir iftirayı bir anneye nasıl atar. Bu konu ile hiçbir ilgimiz yok."
“Kötü niyetli insanların bunlarını kullandığını düşünsem de kısmen haklılar. O paylaşımlar takipçilerim için yapıldı. Gündelik hayatımı yansıtmamaktaydı. Ama keşke hiç yapmasaydım ve pişmanım.”
“Çocukların bakımı ile babaanne ilgileniyor. Dışarıdaki işlerini tanıdıklar ve dostlar tarafından yürütülüyor. Çok acı çekiyorum. Nilda’ya adaletin yerini bulacağını anlatıyorum. Şule için çok üzüldüm."
“Suçsuz olduğu için mal varlıklarını kaybettiğini düşünmüyor. Yargılama sonunda kendilerini iade edileceğini söylüyor. Mal varlığının şu an benim için bir önemi yok. Tek amacım çocuklarıma kavuşmak.”