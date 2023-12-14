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Türkiye günlerce Polat çiftini konuşmuştu! Dilan Polat cezaevinde röportaj verdi: Tüm bunlar iftira, çok üzülüyorum artık dayanamıyorum

14.12.2023 18:20 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyadaki lüks yaşamlarıyla dikkat çeken ve hakkında birçok haber çıkan Polat çifti, MASAK'ın araştırması sonucu kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanmıştı. HaberTürk TV, cezaevindeki Dilan Polat'a avukatı aracılığıyla sorular sordu. Polat, her şeyin iftira olduğunu savunarak, "çok üzülüyorum, artık dayanamıyorum" ifadelerini kullandı. İşte o röportajda sorulan tüm sorular!

Türkiye, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin şatafatlı ve lüks hayatlarını sosyal medya hesaplarından takip etmişti. Ülke gündeminden düşmeyen Polat çifti, MASAK'ın incelemesi sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklama öncesi ve sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında birçok haber ortaya atılmıştı. HaberTürk TV muhabiri Ceylan Sever ve Mehmet Selman Bektaş, Polat çiftinin avukatları aracılığıyla Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Dilan Polat'la röportaj yaptı.

İşte o röportajın tüm soruları:


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Türkiye günlerce Polat çiftini konuşmuştu! Dilan Polat cezaevinde röportaj verdi: Tüm bunlar iftira, çok üzülüyorum artık dayanamıyorum

Sosyal medyadaki lüks yaşamlarıyla dikkat çeken ve hakkında birçok haber çıkan Polat çifti, MASAK'ın araştırması sonucu kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanmıştı. HaberTürk TV, cezaevindeki Dilan Polat'a avukatı aracılığıyla sorular s

SUÇLAMALAR ARKA ARKAYA SIRALADIK, BU SUÇLAMALAR HAKKINDA NELER SÖYLEYECEK?

SUÇLAMALAR ARKA ARKAYA SIRALADIK, BU SUÇLAMALAR HAKKINDA NELER SÖYLEYECEK?

“Hayatımda kara paranın ne olduğunu bilmiyorum. Biz çalışarak kazandık. Biz kozmetik ürünü imalatı ithalatı da yapmıyoruz. Uyuşturucu konusu da iftiradır. Ne kara para ne bahis ne de uyuşturucu suçu değil. Bunların tamamı iftira ve bu iftiralara artık dayanamıyorum.'

BANU PARLAK İLE BİR BAĞLANTINIZ VAR MI? DÜKKANLARININ KURŞUNLANMASI OLAYI HAKKINDA NE DİYOR?

BANU PARLAK İLE BİR BAĞLANTINIZ VAR MI? DÜKKANLARININ KURŞUNLANMASI OLAYI HAKKINDA NE DİYOR?

“Banu Parlak olayının bir komplo olduğu çok net. Bahsi geçen kişileri hayatımda hiç ama hiç tanımadım. Banu’nun da çocuğu var insan böyle bir iftirayı bir anneye nasıl atar. Bu konu ile hiçbir ilgimiz yok."

GÖSTERİŞLİ PAYLAŞIMLARININ BAŞINI YAKTIĞI KONUSU İLE İLGİLİ NELER DÜŞÜNÜYOR?

GÖSTERİŞLİ PAYLAŞIMLARININ BAŞINI YAKTIĞI KONUSU İLE İLGİLİ NELER DÜŞÜNÜYOR?

“Kötü niyetli insanların bunlarını kullandığını düşünsem de kısmen haklılar. O paylaşımlar takipçilerim için yapıldı. Gündelik hayatımı yansıtmamaktaydı. Ama keşke hiç yapmasaydım ve pişmanım.”

TAKİPÇİLERİ DİLAN POLAT TUTUKLANINCA ÇOCUKLARA NE OLACAK DEMİŞTİ. SON TAHLİLDE KAYINVALİDENİN VE BAKICININ ÇOCUKLARLA İLGİLENDİĞİNİ DUYMUŞTUK. ŞİMDİ BAKICI SINIR DIŞI OLDU. ÇOCUKLARA KİM BAKIYOR?

TAKİPÇİLERİ DİLAN POLAT TUTUKLANINCA ÇOCUKLARA NE OLACAK DEMİŞTİ. SON TAHLİLDE KAYINVALİDENİN VE BAKICININ ÇOCUKLARLA İLGİLENDİĞİNİ DUYMUŞTUK. ŞİMDİ BAKICI SINIR DIŞI OLDU. ÇOCUKLARA KİM BAKIYOR?

“Çocukların bakımı ile babaanne ilgileniyor. Dışarıdaki işlerini tanıdıklar ve dostlar tarafından yürütülüyor. Çok acı çekiyorum. Nilda’ya adaletin yerini bulacağını anlatıyorum. Şule için çok üzüldüm."

MAL VARILIĞINI KAYBETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR MU? MAL VARLIĞINA YENİDEN SAHİP OLABİLECEĞİNE İNANCI VAR MI?

MAL VARILIĞINI KAYBETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR MU? MAL VARLIĞINA YENİDEN SAHİP OLABİLECEĞİNE İNANCI VAR MI?

“Suçsuz olduğu için mal varlıklarını kaybettiğini düşünmüyor. Yargılama sonunda kendilerini iade edileceğini söylüyor. Mal varlığının şu an benim için bir önemi yok. Tek amacım çocuklarıma kavuşmak.”

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat kara para engin polat sosyal medya
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