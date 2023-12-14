Türkiye günlerce Polat çiftini konuşmuştu! Dilan Polat cezaevinde röportaj verdi: Tüm bunlar iftira, çok üzülüyorum artık dayanamıyorum

BANU PARLAK İLE BİR BAĞLANTINIZ VAR MI? DÜKKANLARININ KURŞUNLANMASI OLAYI HAKKINDA NE DİYOR?

“Banu Parlak olayının bir komplo olduğu çok net. Bahsi geçen kişileri hayatımda hiç ama hiç tanımadım. Banu’nun da çocuğu var insan böyle bir iftirayı bir anneye nasıl atar. Bu konu ile hiçbir ilgimiz yok."