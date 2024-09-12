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  4. Türkiye güzeli İdil Bilgen çok eleştirildi ama onu bir de Instagram'da görün! Pozlarına beğeni yağdı

Türkiye güzeli İdil Bilgen çok eleştirildi ama onu bir de Instagram'da görün! Pozlarına beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.09.2024 13:13
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Türkiye’nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey 2024 birincisi 24 yaşındaki İdil Bilgen oldu. 20 güzel arasından birincilik tacını almayı hak kazanan İdil Bilgen sosyal medyada birçok eleştirinin hedefi oldu. Bilgen hakkında 'Şabaniye' yorumları bile yapıldı. Sosyal medyada pek beğenilmeyen İdil Bilgen'in Instagram pozlarına ise beğeni yağdı.

MYNET- Miss Turkey 2024 yarışmasında, yüzlerce aday arasından seçilerek finalist olan 20 güzel, birincilik tacı için dün akşam podyuma çıktı. Görkemli gecede, 2 numara ile yarışan İdil Bilgen, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi.

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POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

ÇOK ELEŞTİRİLDİ

ÇOK ELEŞTİRİLDİ
Bilgen hakkında sosyal medyada çok sayıda eleştirel yorumlar yapıldı. Sosyal medyada hakkında 'Şabaniye' karşılaştırmaları bile yapılan İdil Bilgen pek beğenilmedi.
Ancak Bilgen'in sosyal medya hesabına girenler ise pozlarına hayran kaldı. İdil Bilgen'in Instagram kareleri beğeni yağmuruna tutuldu.
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen 24 yaşında ve 1.80 boyunda.
Güzellik kraliçesi, 2023-2024 döneminde Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.
Annesini kaybetmiş olan Bilgen'in Metehan adında bir erkek kardeşi olduğu biliniyor. İdil Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.
Anahtar Kelimeler:
Miss Turkey
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