Türkiye güzeli İdil Bilgen çok eleştirildi ama onu bir de Instagram'da görün! Pozlarına beğeni yağdı

MYNET- Miss Turkey 2024 yarışmasında, yüzlerce aday arasından seçilerek finalist olan 20 güzel, birincilik tacı için dün akşam podyuma çıktı. Görkemli gecede, 2 numara ile yarışan İdil Bilgen, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Önceki İçerik Sonraki İçerik

POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

ÇOK ELEŞTİRİLDİ Bilgen hakkında sosyal medyada çok sayıda eleştirel yorumlar yapıldı. Sosyal medyada hakkında 'Şabaniye' karşılaştırmaları bile yapılan İdil Bilgen pek beğenilmedi.

Ancak Bilgen'in sosyal medya hesabına girenler ise pozlarına hayran kaldı. İdil Bilgen'in Instagram kareleri beğeni yağmuruna tutuldu.

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen 24 yaşında ve 1.80 boyunda.

Güzellik kraliçesi, 2023-2024 döneminde Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.