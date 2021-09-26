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Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın 3. ayağı Balıkesir'de tamamlandı

26.09.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın 3. ayağı Balıkesir'de tamamlandı

BALIKESİR (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın 3. ayağı Balıkesir'in Gönen ilçesinde yapıldı.

Gönen Belediyesinin de destekleriyle Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda gerçekleştirilen yarışlara 83 sporcu katıldı.

Dereceye giren sporculara kupaları, Federasyon Başkanı Bekir Yunus Uçar, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Demirtaş tarafından verildi.

Organizasyonu AA muhabirine değerlendiren milli sporcu Şakir Şenkalaycı, şampiyonanın çok güzel geçtiğini söyledi.

Yarışlarda görev yapan ekibe teşekkür eden Şenkalaycı, dereceye girenleri kutladı.

Şampiyonanın 3. ayağında kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:

MX: Şakir Şenkalaycı, Mehmet Çelik, Volkan Özgür

MX1: Mustafa Çetin, Batuhan Demiryol, İlhan Ataş

MX2: Ömer Uçum, Buğrahan Bayraktar, Alper Sarı

MX2 JR: Ömer Uçum, Buğrahan Bayraktar, Semih Toktaş

Senior: Cüneyt Öztürk, Hayattin Söyler, Hüseyin Neziroğlu

Veteran: Hayattin Söyler, Hüseyin Neziroğlu, Fahrettin Altınkök

MX85: Baran Bulut Kocaman, Ali Akkafa, Mert Akkafa

MX65: Efe Okur, Ahmet Berkay Sarıay, Berkay Sarı

MX50: Poyraz Bor, Demir Doğan, Ziya Alp Taşlıdağ

Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın 3. ayağı Balıkesir'de tamamlandı

Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın 3. ayağı Balıkesir'de tamamlandı

Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın 3. ayağı

Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın 3. ayağı

Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın 3. ayağı

Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın 3. ayağı

Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın 3. ayağı

Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın 3. ayağı

Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın 3. ayağı

Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın 3. ayağı

Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın 3. ayağı

Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın 3. ayağı
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