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Türkiye - Litvanya maçı saat kaçta? Türkiye - Litvanya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

14.06.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Litvanya ile UEFA Uluslar Ligi milli maçında kozlarını paylaşacak. UEFA Uluslar C Ligi’ne 3’te 3 yaparak başarısıyla adından söz ettiren A Milli Takımımız, ilk mücadelede 6-0 yendiği Litvanya'yı ağırlayacak. Futbolseverler, İzmir'de oynanacak maça ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Türkiye - Litvanya maçı saat kaçta? Türkiye - Litvanya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Türkiye Litvanya milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak izlenecek sorusunun yanıtı, binlerce futbolsever tarafından merak konusu oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde kendi grubunda oynanan 3 karşılaşmayı da kazanan milli takım, İzmir'de Litvanya ile karşılaşacak. Peki Türkiye - Litvanya maçı saat kaçta? Türkiye - Litvanya hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde...

TÜRKİYE LİTVANYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar C Ligi 1. grubunda mücadele eden milli takımımız 14 Haziran Salı (bugün) saat 21.45'te Litvanya ile karşı karşıya gelecek.
Grubunda 9 puanla lider durumda olan millilerimizin Litvanya ile mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
Türkiye - Litvanya maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.

TÜRKİYE - LİTVANYA MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

TÜRKİYE - LİTVANYA MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?
Türkiye - Litvanya Uluslar Ligi maçı TRT 1'den yayınlanacak. Maçı şifresiz şekilde izleyebilirsiniz

TÜRKİYE - LİTVANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE - LİTVANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Altay, Mert, Kaan, Merih, Eren, Salih, Berkan, Yunus, Hakan, Kerem, Serdar
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Türkiye Milli Futbol Takımı
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