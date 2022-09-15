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  4. Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapılacak

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapılacak

15.09.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapılacak

BALIKESİR (AA) - Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı, 17-18 Eylül tarihlerinde Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2022 faaliyet takviminde yer alan organizasyona, Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı MX Parkuru ev sahipliği yapacak.

Şampiyona; MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında koşulacak. Yarışa İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Sakarya ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden sporcu katılacak.

Yerleşim merkezine yakınlığı nedeniyle yarışseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen şampiyonada, özel olarak oluşturulan doğal tribünlerden seyirciler, yarışın heyecanını yaşayabilecek.

Şampiyonada 17 Eylül Cumartesi günü antrenman ve sıralama turları gerçekleştirilecek. 18 Eylül Pazar günü ise saat 10.00'dan itibaren yarışlar start alacak.

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapılacak

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapılacak

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapılacak

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapılacak

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapılacak

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapılacak

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapılacak

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapılacak

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapılacak

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapılacak

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapılacak

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapılacak

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