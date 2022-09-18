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  4. Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapıldı

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapıldı

18.09.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapıldı

BALIKESİR (AA) - Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Balıkesir'in Gönen ilçesinde tamamlandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) faaliyet programında yer alan ve merhum Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş anısına düzenlenen yarışlar, Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda gerçekleştirildi.

Gönen Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen yarışlara MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında 120 sporcu katıldı.

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi temsil eden milli sporculara, gelecek vaat eden minik sporculara ve ailelerine, Gönenlilere bu organizasyona yıllardır süren desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ödül törenine katılan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş da Gönen'de başlayan bu yarışmacı çocukların hikayelerinin Avrupa pistlerinde de devam edeceğini söyledi.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Uçar, Baş ve Gönen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılman verdi.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular şunlar:

MX: 1. Şakir Şenkalaycı, 2. Eray Esentürk, 3. Murat Başterzi

MX1: 1. Mustafa Çetin, 2. Volkan Özgür, 3. Kadirhan Kocabaş

MX2: 1. Batuhan Demiryol, 2. Baran Bulut, 3. Ata Yağız Kuzu

MX2 Junior: 1. Baran Bulut Kocaman, 2. Efe Kemal Hıd, 3. Beytullah Gurur

Senior: 1. Cüneyt Öztürk, 2. Hayattin Söyler, 3. Ceyhun Kalfalı

Veteran: 1. Hayattin Söyler, 2. Metin Esentürk, 3. Engin Kır

85 cc: 1. Ali Akkafa, 2. Nasip Emir Abay, 3. Mert Akkafa

65 cc: 1. Efe Okur, 2. Berkay Sanay, 3. Hasan Hüseyin Baş

50 cc: 1. Aslan Osmanpaşaoğlu, 2. Poyraz Bor, 3. Mikail Sertkaya

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapıldı

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapıldı

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapıldı

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapıldı

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapıldı

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapıldı

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapıldı

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapıldı

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapıldı

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapıldı

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapıldı

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapıldı

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