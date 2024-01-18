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    4. Türkiye'nin ilk AVM'siydi! Son durumunu çekti, o görüntüler sosyal medyada gündem oldu

    Türkiye'nin ilk AVM'siydi! Son durumunu çekti, o görüntüler sosyal medyada gündem oldu

    Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
    18.01.2024 20:11 | Son Güncelleme:
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    İstanbul Bakırköy'de bulunan ve Türkiye'nin ilk alışveriş merkezinin son hali sosyal medyada gündem oldu. Bir içerik üreticisinin çektiği görüntüler, AVM'nin yıllar önceki parıltılı dönemlerini hatırlayanları üzdü.

    Sosyal medyada içerik üreticisi Onur Koyuncu, 1988 yılında Bakırköy'deki açılan bir AVM'nin son halini görüntüledi. Dönemin başbakanı Turgut Özal'ın girişimleri hizmete açılan AVM'nin aradan geçen 36 yılın ardından yaşadığı değişim herkesi şaşırttı.


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    İçerik üreticisi Onur Koyuncu, Bakırköy'deki Galleria Alışveriş Merkezi'nin son halini paylaştı.
    1988'de hizmete açılan ve Türkiye'nin ilk AVM'si olan Galleria'nın son hali sosyal medyada gündem oldu.
    Uzun yıllar boyunca gözde olan AVM'de bir çok iş yerinin kapandığı görüldü.
    Sessizliğe gömülmüş olan alışveriş merkezinin son hali, eski dönemlerini hatırlayanları da üzdü.
    Merkez adını ve tasarımını Houston’daki The Galleria’dan alan AVM'deki buz pisti ve oyun alanı da uzun yıllar boyunca İstanbulların akın ettiği yerlerden biri olmuştu.
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    Anahtar Kelimeler:
    Bakırköy AVM
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