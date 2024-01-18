Türkiye'nin ilk AVM'siydi! Son durumunu çekti, o görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada içerik üreticisi Onur Koyuncu, 1988 yılında Bakırköy'deki açılan bir AVM'nin son halini görüntüledi. Dönemin başbakanı Turgut Özal'ın girişimleri hizmete açılan AVM'nin aradan geçen 36 yılın ardından yaşadığı değişim herkesi şaşırttı.



İçerik üreticisi Onur Koyuncu, Bakırköy'deki Galleria Alışveriş Merkezi'nin son halini paylaştı.

1988'de hizmete açılan ve Türkiye'nin ilk AVM'si olan Galleria'nın son hali sosyal medyada gündem oldu.

Uzun yıllar boyunca gözde olan AVM'de bir çok iş yerinin kapandığı görüldü.

Sessizliğe gömülmüş olan alışveriş merkezinin son hali, eski dönemlerini hatırlayanları da üzdü.