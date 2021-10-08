Türkiye'nin puanı kaç? Türkiye grupta kaçıncı sırada?

Berabere sona eren Türkiye Norveç maçında Türkiye ilk golü 6. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile, Norveç ise 41. dakikada Kristian Thorstvedt ile buldu.

Milli Takım, gruptaki son 2 maçında 5 puan kaybetti ve puan 12 oldu. Türkiye bitime 3 maç kala 3. sırada yer alırken Norveç'in puanı 14'e yükseldi.

Türkiye, gruptaki bir sonraki maçını Letonya ile gerçekleştirecek. Kasım ayındaki milli maç arasında ise Cebelitarık ile içeride, Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.