YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türkiye Petank 1. Lig'de şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyespor

Türkiye Petank 1. Lig'de şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyespor

26.07.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Petank 1. Lig'de şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyespor

Türkiye Petank 1. Lig'de Ankara Büyükşehir Belediyespor şampiyonluğa ulaştı.

Ligde üçüncü etap müsabakaları, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirildi.

Kahramankazan Spor ve Kamp Merkezi'nde 22 Temmuz'da başlayan ve 20 takımın mücadele ettiği karşılaşmalar, tek kadın, tek erkek ve karışık çiftler olmak üzere 3 oyun üzerinden yapıldı. Müsabakalar, 13 sayı üzerinden ve 45 dakika olarak oynandı.

Dereceye giren ilk 3 takımın kupa ve madalyaları Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) yöneticileri tarafından törenle verildi.

Buna göre Türkiye Petank 1. Lig sıralaması şu şekilde oldu:

1. Ankara Büyükşehir Belediyespor

2. Akar Gençlikspor

3. Toroslar Belediyespor

TBBDF Asbaşkanı Faik Kapsız, AA muhabirine, salgının ardından 2021 yılı ekim ayında başlayan Petank 1. Lig müsabakalarının zorlu ve heyecanlı geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Son maça kadar şampiyonluk iddiasını sürdüren Akar Gençlikspor ve Ankara Büyükşehir Belediyespor arasında yaşanan kıyasıya mücadele sonunda Ankara Büyükşehir Belediyespor, 2'li averajla ligin şampiyonu oldu. Üçüncü etabın da yapılmasıyla tamamlanan Türkiye 1. Petank Lig'de 6 takımımız ligden düştü. Müsabakalara katılarak ligi tamamlayan kulüplerimize, antrenör ve sporcularımıza teşekkür ediyorum."

Türkiye Petank 1. Lig'de şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyespor

Türkiye Petank 1. Lig'de şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyespor

Türkiye Petank 1. Lig'de şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyespor

Türkiye Petank 1. Lig'de şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyespor

Türkiye Petank 1. Lig'de şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyespor

Türkiye Petank 1. Lig'de şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyespor

Türkiye Petank 1. Lig'de şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyespor

Türkiye Petank 1. Lig'de şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyespor

Türkiye Petank 1. Lig'de şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyespor

Türkiye Petank 1. Lig'de şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyespor

Türkiye Petank 1. Lig'de şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyespor

Türkiye Petank 1. Lig'de şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyespor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kahramankazan

Ankara Namaz Vakitleri 26 Temmuz Salı

İmsak
03:50
Sabah
05:34
Öğle
13:00
İkindi
16:54
Akşam
20:16
Yatsı
21:53
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çıplak pozlarını yanlışlıkla ailesine gönderince...

Çıplak pozlarını yanlışlıkla ailesine gönderince...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Yıllarca ormanda tek başına yaşadı! Son hali şaşırttı

Yıllarca ormanda tek başına yaşadı! Son hali şaşırttı

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.