TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye, FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Polonya ile karşılaşacak. Maçı canlı takip etmek isteyenler arama motorlarında "Türkiye Polonya maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor. Peki, Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanda?