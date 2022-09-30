TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye, FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Polonya ile karşılaşacak. Maçı canlı takip etmek isteyenler arama motorlarında "Türkiye Polonya maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor. Peki, Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanda?
TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye- Polonya voleybol maçı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası B Grubu 4. maçı Polonya'nın Gdańsk şehrinde bulunan Ergo Arena'da oynanacak.
TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye Polonya maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu şekilde:
"Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt."
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