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TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

30.09.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ile Polonya FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında kozlarını paylaşacak. Filenin Sultanlar, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Tayland'a 3-2 mağlup olmuş, ikinci maçta karşı karşıya geldiği Güney Kore'yi ise 3-0 yenmişti. Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti'ni ise 3-2 mağlup etmişti. Birçok kişi internette "Türkiye Polonya maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanda?

Türkiye, FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Polonya ile karşılaşacak. Maçı canlı takip etmek isteyenler arama motorlarında "Türkiye Polonya maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor. Peki, Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanda?

TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye- Polonya voleybol maçı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası B Grubu 4. maçı Polonya'nın Gdańsk şehrinde bulunan Ergo Arena'da oynanacak.

TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye Polonya maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu şekilde:

"Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt."
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