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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2. ayak yarışı, İzmir'in Bergama ilçesinde yapıldı

27.06.2021 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2. ayak yarışı, İzmir'in Bergama ilçesinde yapıldı

İZMİR (AA) - Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı, İzmir'in Bergama ilçesinde tamamlandı.

Bergama Belediyesi Süper Enduro Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen yarışlara 55 sporcu katıldı.

Süper Enduro GP sınıfında Rafet Karakuş birinci, Anıl Özşeker ikinci ve Deniz Memnun da üçüncü oldu.

Dereceye giren sporcular ödüllerini Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'dan aldı.

Koştu, heyecanlı yarışların olduğunu dile getirerek "Pandemi nedeniyle uzun zamandır yapamadığımız, geçen sene de ertelenen yarışın ikinci ayağını Bergama'da gerçekleştirdik. Çok şükür büyük bir kazamız olmadı. Sağlıkla güzellikle yarışımızı tamamladık." dedi.

Süper Enduro GP ve Enduro Prestij sınıflarında birinci olan Rafet Karakuş ise "Güzel bir başarı elde ettim. Türkiye'nin en hızlısı oldum. Çok zorlu bir yarıştı ama iyi bir yarış oldu. İki kategoride birinciliğe ulaştığım için mutluyum. Destekleyen herkese seyirciye özellikle teşekkür ederim." diye konuştu.

Kategorilere göre dereceye giren sporcular şunlar:

Gençler: 1. Anıl Özşeker, 2. Tolga Demir, 3. Kadirhan Kocabaş

Veteran: 1. Savaş Serim, 2. Hüseyin Neziroğlu, 3. Erdem Gülüş

Hobi: 1. Furkan Asan, 2. Ömer Bulduk, 3. Mehmet Aktaş

Usta: 1. Soner Metin, 2. Ali Çıragöz, 3. İbrahim Duraman

Prestij: 1. Rafet Karakuş, 2. Deniz Memnun, 3. Murat Kökçü

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2. ayak yarışı, İzmir'in Bergama ilçesinde yapıldı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2. ayak yarışı, İzmir'in Bergama ilçesinde yapıldı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2. ayak yarışı, İzmir'in Bergama ilçesinde yapıldı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2. ayak yarışı, İzmir'in Bergama ilçesinde yapıldı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2. ayak yarışı, İzmir'in Bergama ilçesinde yapıldı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2. ayak yarışı, İzmir'in Bergama ilçesinde yapıldı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2. ayak yarışı, İzmir'in Bergama ilçesinde yapıldı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2. ayak yarışı, İzmir'in Bergama ilçesinde yapıldı
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