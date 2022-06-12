Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışı İzmir'de tamamlandı

İZMİR (AA) - Motor sporlarında Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışı, İzmir'in Bergama ilçesinde sona erdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Bergama Belediyesi iş birliğinde Süper Enduro Yarış Pisti'ndeki organizasyonda 25 sporcu yer aldı.

"Süper Enduro GP"de Aykut Kızıltan birinci olurken, ikinciliği Rafet Karakuş, üçüncülüğü de Ömer Bulduk elde etti.

Aykut Kızıltan, yaptığı açıklamada, Bergama'nın parkurunun çok güzel olduğunu belirterek, "Yağmurlu olmasına rağmen herkes canıgönülden mücadele vererek güzel bir yarış çıkardı. Zorlu bir yarış oldu. Her şeye rağmen elimden gelenin fazlasını yaptım ve günü iki klasmanda birinci tamamladım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Diğer kategorilerde dereceye giren sporcular şunlar:

Enduro Gençler: 1. Mehmet Emin Musaoğlu, 2. Emirhan Kurt, 3. Mert Koç

Enduro Veteran: 1. Hüseyin Neziroğlu, 2. Mehmet Okuyan, 3. Ali Baydaş

Enduro Hobi: 1. Aykut Kızıltan, 2. Arif Şişman, 3. Emre Cem Doğu

Enduro Usta: 1. Ömer Bulduk , 2. Furkan Asan, 3. İlkay Deniz

Enduro Prestij: 1. Rafet Karakuş, 2. İsmail Erdoğan, 3. Hakan Taylan