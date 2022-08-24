Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AFAD koordinasyonunda hazırlanan 511,7 tonluk gıda ürünlerini taşıyan 23 tırlık filo, "İyilik Gemisi"ne yüklenmek üzere Taşucu Limanı'na geldi.

Türkiye'den Lübnan'a gemiyle insani yardım gönderildi

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