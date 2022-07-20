YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Türkiye'nin gaz depolama kapasitesini artıracak projede çalışmalar hız kesmeden sürüyor

Türkiye'nin gaz depolama kapasitesini artıracak projede çalışmalar hız kesmeden sürüyor

20.07.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin depolama kapasitesi 3,2 milyar metreküpten 4,6 milyar metreküpe yükselecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesine önemli katkı sağlayacak Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi kapsamında 2 deniz platformunda 18 kuyunun sondajı rezervuar kısmına kadar tamamlandı ve 9 kuyuda doğal gaz akış testi gerçekleştirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin ilk yer altı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi yaklaşık yüzde 44 artışla 3,2 milyar metreküpten 4,6 milyar metreküpe çıkarılacak.

Yapımı devam eden Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi kapsamında, 2 deniz platformunun imalat ve montajı tamamlandı.

Her bir platformdan 9 kuyu olmak üzere toplam 18 kuyunun sondajı rezervuar kısmına kadar tamamlanarak bu kuyulardan 9'unda doğal gaz akış testleri başarıyla gerçekleştirildi.

Yeni açılan kuyuların sondajlarından sonra kuyu performanslarını görebilmek için her bir kuyuda bir kereye mahsus olmak üzere 2-4 gün süren kuyu testi işlemi yapılması gerekiyor.

Proje kapsamındaki diğer 9 kuyuda da sondaj çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kara ve deniz boru hatlarının inşaat süreci tamamlanan projede, yüzey tesislerinin tamamlanması için yapım çalışmaları devam ediyor.

Genişletme projesinin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Türkiye'nin gaz depolama kapasitesini artıracak projede çalışmalar hız kesmeden sürüyor

- Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin depolama kapasitesi 3,2 milyar metreküpten 4,6 milyar metreküpe yükselecek

Türkiye'nin gaz depolama kapasitesini artıracak projede çalışmalar hız kesmeden sürüyor

Türkiye'nin gaz depolama kapasitesini artıracak projede çalışmalar hız kesmeden sürüyor

Türkiye'nin gaz depolama kapasitesini artıracak projede çalışmalar hız kesmeden sürüyor

Türkiye'nin gaz depolama kapasitesini artıracak projede çalışmalar hız kesmeden sürüyor

Türkiye'nin gaz depolama kapasitesini artıracak projede çalışmalar hız kesmeden sürüyor

Türkiye'nin gaz depolama kapasitesini artıracak projede çalışmalar hız kesmeden sürüyor

Türkiye'nin gaz depolama kapasitesini artıracak projede çalışmalar hız kesmeden sürüyor

Türkiye'nin gaz depolama kapasitesini artıracak projede çalışmalar hız kesmeden sürüyor

Türkiye'nin gaz depolama kapasitesini artıracak projede çalışmalar hız kesmeden sürüyor

Türkiye'nin gaz depolama kapasitesini artıracak projede çalışmalar hız kesmeden sürüyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:50
Sabah
05:42
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:39
Yatsı
22:22
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.