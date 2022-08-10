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Türkiye'nin Slovenya ile bilim ve teknoloji alanındaki iş birliği

10.08.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Slovenya Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Han, iki ülke arasında daha önce mutabık kalınan Bilim ve Teknoloji İşbirliği Anlaşması'nın tadil edilmesine ilişkin protokolü imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'un huzurunda Bilim ve Teknoloji İşbirliği Anlaşması imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Pahor'un başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

Bu kapsamda iki ülke hükümetleri arasında daha önce mutabakata varılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji İşbirliği Anlaşması"nı tadil eden protokol Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Slovenya Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Matjaz Han tarafından imzalandı.

Türkiye'nin Slovenya ile bilim ve teknoloji alanındaki iş birliği

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Slovenya Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Han, iki ülke arasında daha önce mutabık kalınan Bilim ve Teknoloji İşbirliği Anlaşması'nın tadil edilmesine ilişkin protokolü imzaladı

Türkiye'nin Slovenya ile bilim ve teknoloji alanındaki iş birliği

Türkiye'nin Slovenya ile bilim ve teknoloji alanındaki iş birliği

Türkiye'nin Slovenya ile bilim ve teknoloji alanındaki iş birliği

Türkiye'nin Slovenya ile bilim ve teknoloji alanındaki iş birliği

Türkiye'nin Slovenya ile bilim ve teknoloji alanındaki iş birliği

Türkiye'nin Slovenya ile bilim ve teknoloji alanındaki iş birliği

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