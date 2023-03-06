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"Türklerden sürekli evlenme teklifleri alıyorum" demişti, Fenerbahçe Opet'in Rus voleybolcusu Arina Fedorovtseva Avrupa'nın zirvesinde

06.03.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 18. haftasında Fenerbahçe Opet, PTT Spor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 3-0'lık skorla Sarı-Lacivertliler olurken, geçtiğimiz haftalarda "Türklerden sürekli evlenme teklifi alıyorum" diyen Fenerbahçe'nin Rus smaçörü Arina Fedorovtseva performansıyla dikkat çekti ve tekrar gündem oldu. İşte detaylar...

Misli.com Sultanlar Ligi’nde 18. hafta, PTT Spor - Fenerbahçe Opet karşılaşması ile devam etti. Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı 3-0 kazandı ve haftayı galibiyetle tamamladı. Fenerbahçe Opet’in Brezilyalı oyuncusu Ana Cristina De Souza 19 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Anna Lazareva 16, Hristina Vuchkova 10 sayıyla galibiyette çift hanelere ulaşan isimler oldu.

RUS VOLEYBOLCU ARINA ZİRVEDE

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Fenerbahçe Opet’in Rus smaçörü Arina Fedorovtseva, etkili servisleriyle takımının galibiyetlerinde kilit rol oynamaya devam ediyor. İki sezondur Fenerbahçe Opet forması giyen Arina Fedorovtseva, sezonun şu ana kadarki bölümünde servisten elde ettiği direkt sayılarla hem ligde hem de Avrupa’da bu alanda zirvede yer alıyor.

İKİ KATEGORİNİN DE LİDERİ

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Misli.com Sultanlar Ligi’nde takımının oynadığı 17 maç ve 54 sette toplam 36 servis sayısına imza atan 2004 doğumlu Rus oyuncu, “En İyi Servisçi” sıralamasında hem set başına servis (0.67) hem de en çok servis sayısı (36) alanlarında ilk sırada bulunuyor.

Öte yandan, Fenerbahçe Opet'e transferi açıklandıktan sonra 7 bin civarında takipçisi olan sporcunun kitlesi 225 bine yaklaştı.

"TÜRKLERDEN EVLENME TEKLİFLERİ ALIYORUM"

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Fenerbahçe Opet'in genç yıldızı Arina Fedorovtseva geçtiğimiz haftalarda ülke basınına çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Sarı-lacivertli kulübe transferinde Ali Koç'un etkili olduğunu ifade eden Arina, Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulunmuştu.

"YÜZÜĞÜMÜ GÖRÜNCE ÜZÜLDÜLER"

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"Oh... Sık sık size güzel olduğumu yazıyorlar ve kahve içmeyi teklif ediyorlar. İstanbul'a geldiğimden itibaren evlenme teklifleri alıyorum. Bu arada sol elimin yüzük parmağında ebeveynlerim tarafından verilen bir yüzük var. Fenerbahçe ile fotoğraf çekimi olduğunda bu yüzüğü fotoğrafta gördüler ve çok üzüldüler. Çok fazla ilgi var ve benim yerimde olan birinin bununla başa çıkması zor. Ama en başından beri neden İstanbul'a gittiğimi kesin olarak anladım ve sadece buna odaklandım."

'FENERBAHÇE VE GALATASARAY ARASINDAKİ GERİLİM KORKUNÇ'

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"Kimse bana zarar veremez ama Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki gerilim korkunç. Kulübümün renkleri sarı-lacivert, onlarınki sarı-kırmızı. Gerilimin boyutunu anlamanız için, Fenerbahçe'de kırmızı şeyler giymeniz önerilmez."

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