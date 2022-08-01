Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir itidal çağrısında bulundu:

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, "Kardeşliğimize haset edenler bilmeliler ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da barış ve dostluk içinde sonsuza değin kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

Ankara'da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'nde kasten yaralama, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'nde zarar verme olaylarının yaşanmasının ardından Özdemir, İmam Hüseyin Cemevi'nde basın açıklaması yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını ifade eden Özdemir, "Kardeşliğimize haset edenler bilmeliler ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da barış ve dostluk içinde sonsuza değin kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Biz Alevi vatandaşlar olarak devletimize hangi şart ve koşulda olursa olsun askerlik yapmaya; kurdunu, kuşunu, yaylasını, ovasını, Kürdü, Lazı, Toroslar'daki Türkmeni sevmeye ve onun uğrunda ölmeye hazır olacağız." diye konuştu

Cemevi ve Alevi derneğine geçen cumartesi düzenlenen saldırıda 46 yaşındaki vakıf üyesi Mutlu Aydın'ın kesici aletle yaralandığını belirten Özdemir, tedavisi evde devam eden Aydın'a geçmiş olsun diledi ve olayların tekrar yaşanmamasını temenni ettiklerini söyledi. Özdemir şunları kaydetti:

"Devletimize kast etmek isteyenler ve devletimizin kolluk güçlerini küçük düşürmeye çalışan bu şer güçler bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başımızda olduğu müddetçe ve ilgili bakanlıklarımızın ve Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün gayretleriyle inanıyoruz ki kardeşliğimize kast etmek isteyenleri, ekmeğimize kan doğramayı hedefleyenleri ve bu şahsın ardında karanlıkta kalan kukla oynatıcıları bir bir ortaya çıkararak, aydınlatacaktır.

Olayın olduğu tarihten bugüne kadar gerek sosyal medyada gerek bazı yayın organlarında yurt dışı bağlantılı bölücü ve FETÖ'cü Twitter hesapları olayı farklı yöne çekip köpürtmeye çalışıyorlar. Bu olaylarla ilgili buradan Alevi canlara ve Alevi dedelerimize seslenmek istiyorum, bu tip provokatif olayları dikkate almayalım."

Özdemir, saldırının sadece Alevilere değil, Türkiye vatandaşlarına yapıldığını söyleyerek, "Biz Aleviler olarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin bizzat kendisiyiz. Ne bu oyuna geliriz ne de kardeşliğimize göz dikenlere fırsat veririz. Bu böyle bilinmelidir." dedi.

- Şahsın ailesi ile sorunumuz yok

Şüphelinin ailesi ile ilgili bazı yurt dışı bağlantılı sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıldığını belirten Özdemir, "Bir evladın işlediği suç ne o eli öpülesi anayı bağlar ne de babayı bağlar" diye konuştu. Özdemir, olayı gerçekleştiren kişinin ailesi ile hiçbir sorunlarının olmadığını söyledi.

Şüphelinin sorgusunun sürdüğünü ve henüz netleşmemiş konu hakkında daha fazla açıklama yapmanın olayı karartacağını ifade eden Özdemir, kendileri üzerinden siyasi rant elde etmek isteyen bazı milletvekillerinin de konuyla ilgili açıklama yapmalarını kınadıklarını dile getirdi.

"Burada herkes bilmelidir ki bayana kalkan bir elden siyasi rant elde etmeye çalışan hangi parti olursa olsun namussuz, şerefsiz ve alçaktır." diyen Özdemir, "Z kuşağı"ndan da bu tip provokatif olaylara kulak asmamalarını istedi.

Vakfa yönelik saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi veren Özdemir, şüphelinin kapıyı çaldığını, kapıyı açan Mutlu Aydın'a "Burası cemevi mi? Burada ibadet mi yapıyorsunuz? Başka cemevleri nerede var?" şeklinde sorular sorduğunu, sonrasında ise kapı kapanırken Aydın'a yumruk attığını ve kesici aletle kaburgasından yaraladığını söyledi.