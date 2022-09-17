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TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Adana'da seyahat acentelerinin temsilcileriyle buluştu

17.09.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Adana'da seyahat acentelerinin temsilcileriyle buluştu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Başkanı Firuz Bağlıkaya, Adana'da seyahat acentelerinin temsilcileri ile bir araya geldi.

Bağlıkaya, kentteki bir otelde düzenlenen programda, bölgede faaliyet gösteren seyahat acentelerinin temsilcilerinin sorunlarını dinledi.

Bölgesel turizm fuarlarına önem verdiklerini ve ilerleyen süreçlerde Adana'da da organizasyon yapacaklarını dile getiren Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Bölgesel fuarların ilkini geçen yıl Diyarbakır'da 'Mezopotamya Fuarı' olarak açtık, epey hareketli geçti ve o bölgeye de ciddi bir hareketlilik getirmeye devam edecek. Bölgesel fuarlarımızın ikincisini kısmetse burada yani Adana'da yapacağız. İlerleyen süreçlerde Türkiye'de 8-10 civarında bölgesel fuar düzenlemeyi planlıyoruz."

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Adana'da seyahat acentelerinin temsilcileriyle buluştu

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Adana'da seyahat acentelerinin temsilcileriyle buluştu

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Adana'da seyahat acentelerinin temsilcileriyle buluştu

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Adana'da seyahat acentelerinin temsilcileriyle buluştu

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Adana'da seyahat acentelerinin temsilcileriyle buluştu

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Adana'da seyahat acentelerinin temsilcileriyle buluştu

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Adana'da seyahat acentelerinin temsilcileriyle buluştu

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Adana'da seyahat acentelerinin temsilcileriyle buluştu

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