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TUS ve STS-Tıp Doktorluğu sınavları yapıldı

04.09.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TUS ve STS-Tıp Doktorluğu sınavları yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) ile 2022 Tıp Doktorluğu Alanında Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) yapıldı.

TUS 2. dönem kapsamında, Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te başladı ve sınav 150 dakika sürdü. Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başladı ve adaylara 150 dakika süre verildi.

2022-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem 1. aşama sınavı 10.15'te, 2. aşama sınavı ise 14.45'te başladı ve adaylara 150'şer dakika süre tanındı.

ÖSYM takvimine göre, sınav sonuçları 29 Eylül'de açıklanacak.

TUS ve STS-Tıp Doktorluğu sınavları yapıldı

TUS ve STS-Tıp Doktorluğu sınavları yapıldı

TUS ve STS-Tıp Doktorluğu sınavları yapıldı

TUS ve STS-Tıp Doktorluğu sınavları yapıldı

TUS ve STS-Tıp Doktorluğu sınavları yapıldı

TUS ve STS-Tıp Doktorluğu sınavları yapıldı

TUS ve STS-Tıp Doktorluğu sınavları yapıldı

TUS ve STS-Tıp Doktorluğu sınavları yapıldı

TUS ve STS-Tıp Doktorluğu sınavları yapıldı

TUS ve STS-Tıp Doktorluğu sınavları yapıldı

TUS ve STS-Tıp Doktorluğu sınavları yapıldı

TUS ve STS-Tıp Doktorluğu sınavları yapıldı

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