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Tuzla'dan Pakistan'a yardım

13.09.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla'dan Pakistan'a yardım

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği koordinasyonunda Tuzla Kaymakamlığı ve Tuzla Belediyesi işbirliğinde toplanan yardım malzemelerinin yüklendiği 2 tır, Pakistan'a yola çıktı.

Tuzla Belediyesi açıklamasına göre, ilçede bağışçıların destekleriyle toplanan temel ihtiyaç malzemeleri, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından tırlara yüklendi.

Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bağışçıların katılımıyla Pakistan’a uğurlanan tırlardaki yardımlar, Pakistan'da selden etkilenenlere ulaştırılacak.

Yazıcı, Pakistan ve Afganistan'da, su baskınları sonucu milyonlarca insanın etkilendiği bir doğal afet yaşandığını anlattı.

Pakistan ve Afganistan için tarihten gelen birliktelik ve bağ nedeniyle güzel bir yardım kampanyası başladığını aktaran Yazıcı, "İstanbul'un ilçelerinde belirlenen miktarlarda yardımlar ve yardım kolileri hazırlanıyordu. Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kaymakamlığı olarak burada 2 tır yardım malzemesi gönderiyoruz. Buraya destek veren sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Akça da 14 Haziran'da başlayan yağışların ülkenin üçte birini etkilediğini belirterek, "Devletimiz Pakistanlı kardeşlerimize yönelik bir yardım kampanyası organize etti. Sayın valimizin bizlere talimatı ile beraber bu organizasyonu ilçelerde kaymakamlarımız ve belediyelerimiz, sivil toplum kuruşları ile birlikte yönetmemiz arzu edildi. Biz bugün Tuzla’dan 2 bin paket yardımı Pakistanlı kardeşlerimize yolluyoruz." diye konuştu.

Tuzla'dan Pakistan'a yardım

Tuzla'dan Pakistan'a yardım

Tuzla'dan Pakistan'a yardım

Tuzla'dan Pakistan'a yardım

Tuzla'dan Pakistan'a yardım

Tuzla'dan Pakistan'a yardım

Tuzla'dan Pakistan'a yardım

Tuzla'dan Pakistan'a yardım

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Tuzla Pakistan Tuzla Belediyesi yardım

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