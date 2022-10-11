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Üç boyutlu yazıcıyla seramik ürünler yapıyorlar

11.10.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç boyutlu yazıcıyla seramik ürünler yapıyorlar

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Seramik Araştırma Merkezinde, bir yüksek lisans öğrencisinin tez konusuyla başlatılan projeyle 3 boyutlu yazıcıyla seramik ürünler elde ediliyor.

Seramik Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Serap Ünal, gazetecilere, üç boyutlu yazılımla seramik üretimini denemek istediklerini söyledi.

Araştırmalarının sonucunda Türkiye’de kimsenin bunu yapmadığını öğrendiklerini anlatan Ünal, "Araştırmaya devam ettiğimizde bunu yapabileceğimizi gördük. İlk önce Isparta yöre toprağının kullanmak için analizlerini yaptık. Web projesine dönüştürdük. Projemiz üniversitemiz tarafından uygun görüldü ve desteklendi. Desteklenmesi sonucunda makineyi ABD'den getirdik." diye konuştu.

Gelen makineyle Isparta toprağını kullanarak üretime başladıklarını dile getiren Ünal, başarılı sonuçlar elde ettiklerini vurguladı.

Ünal, şu anda günde 10 parça üretim yapabildiklerini kaydetti.

Projenin asıl amacının arkeolojik çalışmalarda bulunan kırık parçaları 3 boyutlu yazılımla tamamlayabilmek olduğunu dile getiren Ünal, şöyle devam etti:

"Arkeolojik alanlarda çıkan kırık buluntuların üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar aylarca süren çalışmalar. Bu süreyi nasıl kısaltabiliriz, bu kırık parçaları üç boyutlu yazılımla nasıl çözüm üretebilir ve tamamlayabiliriz diye düşünüyoruz. Yöre toprağından da bunu yaptığımız zaman aslında arkeolojik alanda da çok büyük faydalar sağlayacağız."

Proje araştırmacısı yüksek lisans öğrencisi Uygar Hasekioğlu da projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu, cihazın başka birçok alanda da kullanılabileceğini ifade etti.

Üç boyutlu yazıcıyla seramik ürünler yapıyorlar

Üç boyutlu yazıcıyla seramik ürünler yapıyorlar

Üç boyutlu yazıcıyla seramik ürünler yapıyorlar

Üç boyutlu yazıcıyla seramik ürünler yapıyorlar

Üç boyutlu yazıcıyla seramik ürünler yapıyorlar

Üç boyutlu yazıcıyla seramik ürünler yapıyorlar

Üç boyutlu yazıcıyla seramik ürünler yapıyorlar

Üç boyutlu yazıcıyla seramik ürünler yapıyorlar

Üç boyutlu yazıcıyla seramik ürünler yapıyorlar

Üç boyutlu yazıcıyla seramik ürünler yapıyorlar

Üç boyutlu yazıcıyla seramik ürünler yapıyorlar

Üç boyutlu yazıcıyla seramik ürünler yapıyorlar

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Demirel Üniversitesi Seramik Isparta 3 boyutlu yazıcı

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