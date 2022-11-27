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  4. 'Üç gün uyutulacak!' Ambulansın olmadığı stadyumda kaleciyle yaşadığı çarpışma sonrası kafa kemiklerinde kırık ve kanama oluştu! Hayati tehlikesi var...

'Üç gün uyutulacak!' Ambulansın olmadığı stadyumda kaleciyle yaşadığı çarpışma sonrası kafa kemiklerinde kırık ve kanama oluştu! Hayati tehlikesi var...

27.11.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak Süper Amatör Lig’de mücadele eden Akınspor ile Çaycumaspor arasında oynanan karşılaşamada rakip futbolcu ile çarpışan Çaycumaspor kalecisi Aykut Demirdelen ağır yaralandı. Hastaneye götürülen kaleci Demirdelen yoğun bakıma alındı.

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'de mücadele eden Akınspor, Ereğli Şehit Vefa Karakurdu Stadı’nda Çaycumaspor’u konuk etti. Karşılaşmanın 52'nci dakikasında hava topuna çıkan Çaycumaspor kalecisi Aykut Demirdelen, Akınspor oyuncusu Mustafa Gürbüz ile çarpıştı.

ÇARPIŞMA SONRASI KAFA KEMİKLERİ KIRILDI

İLK MÜDAHALEYİ CHP EREĞLİ İLÇE BAŞKANI YAPTI

İLK MÜDAHALEYİ CHP EREĞLİ İLÇE BAŞKANI YAPTI

Başına ve kulağına aldığı darbe ile yere düşen kaleci Aykut'a ilk müdahale saha kenarında bulunan takım yetkilileri ve tribünde bulunan, aynı zamanda doktor olan CHP Ereğli İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul tarafından yapıldı.

AMBULANS OLMAYINCA...

AMBULANS OLMAYINCA...

Statta karşılaşma için görevli ambulans bulunmayışı ise büyük tepki çekti. İlk müdahalesi sahada yapılan kaleci Aykut Demirdelen, haber verilmesi üzerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Mustafa Gürbüz ise kendi imkanlarıyla kontrol amaçlı hastaneye gitti.

3 GÜN UYUTULACAK

3 GÜN UYUTULACAK

Maçın hemen ardından Çaycumaspor Başkanı Enes Eser ve Akınspor Başkanı Akın Katı, hastaneye gelerek kaleci Aykut Demirdelen’in durumu hakkında bilgi aldı. Yoğun bakımda görev yapan doktor Hakan Ateş, Aykut Demirdelen’in kafa kemiklerinde ciddi kırıklar ve kanama olduğunu, 3 gün uyutulacağını ve tedavi durumunun ise bu süreçten sonra değerlendireceğini belirtti.

"DUALARIMIZ SENİNLE"

"DUALARIMIZ SENİNLE"

Diğer yandan Akınspor Kulübü yaşanan olayın ardından sosyal medya hesaplarından “Girdiği pozisyonda çarpışma sonucunda talihsiz sakatlık geçiren Aykut Demirdelen'e ve Çaycumaspor ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yoğun bakıma alınan Aykut, 3 gün boyunca bekletilecek, dualarımız seninle" mesajını yayınladı.

MAÇ 1-1 BİTTİ

MAÇ 1-1 BİTTİ

Yaşanan sakatlığın ardından Çaycumaspor ve Akınspor arasındaki maç devam etti. Maç 1-1 berabere sona erdi.

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