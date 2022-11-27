'Üç gün uyutulacak!' Ambulansın olmadığı stadyumda kaleciyle yaşadığı çarpışma sonrası kafa kemiklerinde kırık ve kanama oluştu! Hayati tehlikesi var...

AMBULANS OLMAYINCA...

Statta karşılaşma için görevli ambulans bulunmayışı ise büyük tepki çekti. İlk müdahalesi sahada yapılan kaleci Aykut Demirdelen, haber verilmesi üzerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Mustafa Gürbüz ise kendi imkanlarıyla kontrol amaçlı hastaneye gitti.