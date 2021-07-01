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Üçlü ilişki görüntüleri olay yaratmıştı! Taika Waiti ilk kez konuştu: Ne gibi bir sorun var?

01.07.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü yönetmen Taika Waiti, şarkıcı sevgilisi Rita Ora ve birlikte çalıştığı oyuncu Tessa Thompson’la samimi görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Thor filmlerinin yönetmeni bu konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Marvel Sinematik Evreni'nden Thor: Ragnarok ve Thor: Love and Thunder filmlerini çeken Oscar ödüllü yönetmen Taika Waititi, hakkında çıkan üçlü ilişki dedikodularıyla ilgili konuştu. Sevgilisi Rita Ora ve Tessa Thompson ile öpüşürken fotoğraflarının çekilmesi ve sosyal medya üzerinden yayınlanması, ortalığı karıştırmıştı.

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OLAY YARATAN GÖRÜNTÜLER

Taiki Waititi ise böyle bir ilişki yaşıyor olsa bile bunda ne gibi bir sorun olabileceği sorusunu yöneltti.
Boy, What We Do In The Shadows, Hunt for Wilderpeople, Jojo Rabbit gibi yapımların kariyeri gittikçe yükselen yönetmeni Taika Waititi, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları ile gündeme bomba gibi düşmüştü.
Müzisyen Rita Ora ve Thor serisinin yıldızlarından Tessa Thompson ile üçlü ilişki içerisinde gibi görünen fotoğraflarının çekilmesi üzerine, Marvel şirketinin durumdan hoşlanmadığı söylentileri de yükselmişti.
Sosyal medya kullanıcıları, yönetmenin özel hayatına Kevin Feige ve ekibinin karışma yetkisinin olmadığını savunmuşlardı. Şimdi ise Taika Waititi bu konuda kısa bir açıklama yaptı: "İnternet dünyasında her şeyin çok hızlı yayıldığını düşünüyorum. Ayrıca bu gerçekten büyük bir mesele mi? Pek sanmıyorum. Yanlış bir şey yapmıyordum. Her şey yolunda."
Waititi, Thor: Love and Thunder'ın çekimlerini geçtiğimiz haftalarda tamamlamıştı. Filmin yıldızları Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman ve Christian Bale olacak. Bale, filmin kötüsü olarak karşımıza çıkacak. Portman'ın ise Marvel evreninde görülmediği sırada kansere yakalanmasına ve bundan özel güçler kazanarak kurtulmasına tanıklık edeceğiz. Film, 6 Mayıs 2022'de gösterimini yapacak.
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Anahtar Kelimeler:
Rita Ora
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