Üçlü ilişki görüntüleri olay yaratmıştı! Taika Waiti ilk kez konuştu: Ne gibi bir sorun var?

Marvel Sinematik Evreni'nden Thor: Ragnarok ve Thor: Love and Thunder filmlerini çeken Oscar ödüllü yönetmen Taika Waititi, hakkında çıkan üçlü ilişki dedikodularıyla ilgili konuştu. Sevgilisi Rita Ora ve Tessa Thompson ile öpüşürken fotoğraflarının çekilmesi ve sosyal medya üzerinden yayınlanması, ortalığı karıştırmıştı. Rita Ora, Taika Waititi ve Tessa Thompson ilişkisi patronları kızdırdı!

OLAY YARATAN GÖRÜNTÜLER

Taiki Waititi ise böyle bir ilişki yaşıyor olsa bile bunda ne gibi bir sorun olabileceği sorusunu yöneltti.

Boy, What We Do In The Shadows, Hunt for Wilderpeople, Jojo Rabbit gibi yapımların kariyeri gittikçe yükselen yönetmeni Taika Waititi, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları ile gündeme bomba gibi düşmüştü.

Müzisyen Rita Ora ve Thor serisinin yıldızlarından Tessa Thompson ile üçlü ilişki içerisinde gibi görünen fotoğraflarının çekilmesi üzerine, Marvel şirketinin durumdan hoşlanmadığı söylentileri de yükselmişti.

Sosyal medya kullanıcıları, yönetmenin özel hayatına Kevin Feige ve ekibinin karışma yetkisinin olmadığını savunmuşlardı. Şimdi ise Taika Waititi bu konuda kısa bir açıklama yaptı: "İnternet dünyasında her şeyin çok hızlı yayıldığını düşünüyorum. Ayrıca bu gerçekten büyük bir mesele mi? Pek sanmıyorum. Yanlış bir şey yapmıyordum. Her şey yolunda."