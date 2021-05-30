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Rita Ora, Taika Waititi ve Tessa Thompson ilişkisi patronları kızdırdı!

30.05.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rita Ora ve sevgilisi Taika Waititi partide yakalanınca olay olmuşlardı. Love and Thunder'ın yönetmen koltuğunda oturan Taika Waititi bu görüntüler yüzünden azar yedi.

Rita Ora, Taika Waititi ve Tessa Thompson ilişkisi patronları kızdırdı!

Şu sıralar Thor serisinin yeni halkası Love and Thunder'ın yönetmen koltuğunda oturan Taika Waititi, üçlü ilişkisiyle patronlarını kızdırdı.

İngiliz şarkıcı Rita Ora ile romantik bir ilişki yaşamaya başlayan Taika Waititi, geçtiğimiz hafta, sabaha kadar parti yaptıktan sonra evinin balkonunda bir grup arkadaşıyla birlikte objektiflere takılmıştı. Bir yanına sevgilisi Rita Ora'yı, bir yanına da oyuncu Tessa Thompson'ı alan Weititi, ikisinin omzuna da elini atarak samimi görüntüler sergilemişti. O anlar da kendilerini takip eden paparazziler tarafından görüntülenmişti.
Bu görüntüler yapım şirketini rahatsız etti.

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İngiliz ve ABD basınında yer alan haberlerde Waititi'nin, bu görüntüler yüzünden azarlandığı ileri sürüldü.
Bu haberlere göre, Waititi'nin bir "parti hayvanı" izlenimi sergilediği bu görüntüler her iki şirketin yöneticilerinin de "tüylerini diken diken" etti. Yöneticilerin, çok büyük yatırım yaptıkları bir projeyle ilgili yansıtmak istedikleri görüntünün bu olmadığını savunduğu belirtildi.

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Yapım şirketinin üst düzeyine yakın bir kaynak Waititi'nin sergilediği görüntülerin "çizgiyi aştığını" savunduklarını belirtti.

RİTA ORA'YA DA ELEŞTİRİLER GELDİ

Bu görüntüler Rita Ora'nın hayranlarını da hem kızdırdı hem de hayal kırıklığı yarattı.

Ekran Alıntısı

Birçok hayranı Ora'nın, kariyeri boyunca sürdürdüğü imajını bozmaya başladığını ileri sürdü. Görüntülerin basına yansımasının ardından Ora'nın geçen yıl, koronavirüs kısıtlamalarını ihlal eden partisini hatırlatarak "Bu Rita Ora, o Rita Ora değil mi?" diye görüş bildirenler de oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Rita Ora
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