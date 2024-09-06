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UEFA Avrupa Ligi'nde favori açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a eşit oran verildi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.09.2024 14:24
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UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranları belli oldu. Turnuvanın favori takımı Totttenham olarak gösterildi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oranı eşit olarak verildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı. İlk 2'de iki İngiliz takımının olması dikkat çekerken, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye eşit şans verildi.

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İŞTE SIRALAMA

1- TOTTENHAM

1- TOTTENHAM

5.2

2- MANCHESTER UNITED

2- MANCHESTER UNITED

5.6

3- ROMA

3- ROMA

8.4

4- ATHLETIC BILBALO

4- ATHLETIC BILBALO

11

4- PORTO

4- PORTO

11

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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