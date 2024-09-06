UEFA Avrupa Ligi'nde favori açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a eşit oran verildi...

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranları belli oldu. Turnuvanın favori takımı Totttenham olarak gösterildi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oranı eşit olarak verildi.
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