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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatın ilk kura çekimi gerçekleşti! Lille, Fenerbahçe'yi elediğine bin pişman oldu! Öyle rakiplerle eşleştiler ki...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.08.2024 20:47
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Bu sezon bambaşka bir formatta gerçekleşecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun ilk kura çekimi gerçekleştirildi. Birbirinden zorlu eşleşmelere sahne olan kura çekiminde temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyen Lille'in rakipleri göz korkuttu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi gerçekleşti. Gianluigi Buffon ve Cristiano Ronaldo'nun katıldığı kura çekiminde 36 takımlı yeni formatın ilk kura çekiminde dikkat çeken eşleşmeler ortaya çıktı.

Bu sezon ilk kez lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda birinci maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig etabı 29 Ocak 2025'te sona erecek.

YENİ SEZONDA YENİ FORMAT

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Yeni formatta her takım, 4'ü iç sahada 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 maç yapacak. Lig sıralamasında ilk 8 sırayı alan takım son 16 turuna yükselecek, 9-24 arasındaki takımlar play-off oynayacak ve kazanan 8 takım son 16 turuna lig aşamasından katılan 8 takımla eşleşecek ve sonrasında klasik eleme turlarıyla turnuva devam edecek.

BÖYLE EŞLEŞME GÖRÜLMEDİ

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Üçüncü eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe'yi 2-1 ve 1-1 mağlup ederek turnuva dışına iten Lille; Real Madrid, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid, Feyenoord, Sporting, Sturm Graz, Bologna ile eşleşti.

Play-off turunda Galatasaray'ı eleyen Young Boys da birbirinden güçlü ekiplerle karşılaşacak.

İŞTE TÜM EŞLEŞMELER...
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1. TORBA

1. TORBA

Manchester City'nin rakipleri: Inter, Paris Saint-Germain, Club Brugge, Juventus, Feyenoord, Sporting, Sparta Prag, Slovan Bratislava

Inter'in rakipleri: Manchester City, Leipzig, Arsenal, Bayer Leverkusen, Kızılyıldız, Young Boys, Monaco, Sparta Prag

Bayern Münih'in rakipleri: Paris Saint-Germain, Barcelona, Benfica, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Slovan Bratislava, Aston Villa

Leipzig'in rakipleri: Inter, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid, Sporting, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz

Borussia Dortmund'un rakipleri: Barcelona, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Club Brugge, Celtic, Dinamo Zagreb, Sturm Graz, Bologna

Real Madrid'in rakipleri: Borussia Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzburg, Lille, Stuttgart, Brest.

Barcelona'nın rakipleri: Bayern Münih, Borussia Dortmund, Atalanta, Benfica, Young Boys, Kızılyıldız, Brest, Monaco.

Liverpool'un rakipleri: Real Madrid, Leipzig, Bayer Leverkusen, Milan, Lille, PSV Eindhoven, Bologna, Girona

Paris Saint-Germain'in rakipleri: Manchester City, Bayern Münih, Atletico Madrid, Arsenal, PSV Eindhoven, Salzburg, Girona, Stuttgart

Anahtar Kelimeler:
Devler Ligi kura çekimi son dakika fenerbahçe galatasaray şampiyonlar ligi
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