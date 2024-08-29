UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatın ilk kura çekimi gerçekleşti! Lille, Fenerbahçe'yi elediğine bin pişman oldu! Öyle rakiplerle eşleştiler ki...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi gerçekleşti. Gianluigi Buffon ve Cristiano Ronaldo'nun katıldığı kura çekiminde 36 takımlı yeni formatın ilk kura çekiminde dikkat çeken eşleşmeler ortaya çıktı.
Bu sezon ilk kez lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda birinci maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig etabı 29 Ocak 2025'te sona erecek.
Yeni formatta her takım, 4'ü iç sahada 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 maç yapacak. Lig sıralamasında ilk 8 sırayı alan takım son 16 turuna yükselecek, 9-24 arasındaki takımlar play-off oynayacak ve kazanan 8 takım son 16 turuna lig aşamasından katılan 8 takımla eşleşecek ve sonrasında klasik eleme turlarıyla turnuva devam edecek.
Üçüncü eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe'yi 2-1 ve 1-1 mağlup ederek turnuva dışına iten Lille; Real Madrid, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid, Feyenoord, Sporting, Sturm Graz, Bologna ile eşleşti.
Play-off turunda Galatasaray'ı eleyen Young Boys da birbirinden güçlü ekiplerle karşılaşacak.
Manchester City'nin rakipleri: Inter, Paris Saint-Germain, Club Brugge, Juventus, Feyenoord, Sporting, Sparta Prag, Slovan Bratislava
Inter'in rakipleri: Manchester City, Leipzig, Arsenal, Bayer Leverkusen, Kızılyıldız, Young Boys, Monaco, Sparta Prag
Bayern Münih'in rakipleri: Paris Saint-Germain, Barcelona, Benfica, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Slovan Bratislava, Aston Villa
Leipzig'in rakipleri: Inter, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid, Sporting, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz
Borussia Dortmund'un rakipleri: Barcelona, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Club Brugge, Celtic, Dinamo Zagreb, Sturm Graz, Bologna
Real Madrid'in rakipleri: Borussia Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzburg, Lille, Stuttgart, Brest.
Barcelona'nın rakipleri: Bayern Münih, Borussia Dortmund, Atalanta, Benfica, Young Boys, Kızılyıldız, Brest, Monaco.
Liverpool'un rakipleri: Real Madrid, Leipzig, Bayer Leverkusen, Milan, Lille, PSV Eindhoven, Bologna, Girona
Paris Saint-Germain'in rakipleri: Manchester City, Bayern Münih, Atletico Madrid, Arsenal, PSV Eindhoven, Salzburg, Girona, Stuttgart