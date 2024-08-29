UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatın ilk kura çekimi gerçekleşti! Lille, Fenerbahçe'yi elediğine bin pişman oldu! Öyle rakiplerle eşleştiler ki...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi gerçekleşti. Gianluigi Buffon ve Cristiano Ronaldo'nun katıldığı kura çekiminde 36 takımlı yeni formatın ilk kura çekiminde dikkat çeken eşleşmeler ortaya çıktı.

Bu sezon ilk kez lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda birinci maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig etabı 29 Ocak 2025'te sona erecek.

YENİ SEZONDA YENİ FORMAT

Yeni formatta her takım, 4'ü iç sahada 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 maç yapacak. Lig sıralamasında ilk 8 sırayı alan takım son 16 turuna yükselecek, 9-24 arasındaki takımlar play-off oynayacak ve kazanan 8 takım son 16 turuna lig aşamasından katılan 8 takımla eşleşecek ve sonrasında klasik eleme turlarıyla turnuva devam edecek.

BÖYLE EŞLEŞME GÖRÜLMEDİ

Üçüncü eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe'yi 2-1 ve 1-1 mağlup ederek turnuva dışına iten Lille; Real Madrid, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid, Feyenoord, Sporting, Sturm Graz, Bologna ile eşleşti.

Play-off turunda Galatasaray'ı eleyen Young Boys da birbirinden güçlü ekiplerle karşılaşacak.