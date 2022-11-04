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  4. UEFA Ülke sıralamasında güncel puan durumu belli oldu! Türkiye'den müthiş atak...

UEFA Ülke sıralamasında güncel puan durumu belli oldu! Türkiye'den müthiş atak...

04.11.2022 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezona 20. sırada başlayan Türkiye; Avrupa'da haftayı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle kapatarak 12. sıradaki yerini korudu. Başakşehir, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin galip geldiği haftada Sivasspor'un beraberliğiyle ülke puanına katkıda bulunan temsilcilerimiz, 12. sırada girdiğimiz haftayı yine 12. sırada tamamladı.

Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un gruplarını lider bitirmesi ve Trabzonspor'un grubunda 3. olarak Konferans Ligi'ne katılımıyla birlikte ülke puanında büyük bir sıçrayış yaşandı. Çarşamba günü maç eksiğiyle 16. sıraya kadar gerileyen Türkiye, alınan puanların ardından tekrar 12. sıradaki yerini korudu.

İLK 15'TE OLMAK ÇOK ÖNEMLİ

İlk 15'e girmemiz halinde 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 2, Konferans Ligi'ne 1 takımla katılacağız. İlk 12'ye girersek ve sıralamada üstümüzdeki ülkelerden 2 takım Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanırsa 2024/25'ten itibaren şampiyonumuz direkt Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılacak.

İŞTE GÜNCEL ÜLKE SIRALAMASI

11-) SIRBİSTAN

11-) SIRBİSTAN

PUAN: 31.625

12-) TÜRKİYE

12-) TÜRKİYE

PUAN: 30.500

13-) İSVİÇRE

13-) İSVİÇRE

PUAN: 29.175

14-) ÇEKYA

14-) ÇEKYA

PUAN: 29.050

15-) NORVEÇ

15-) NORVEÇ

PUAN: 28.750

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