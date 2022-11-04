UEFA Ülke sıralamasında güncel puan durumu belli oldu! Türkiye'den müthiş atak...

Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un gruplarını lider bitirmesi ve Trabzonspor'un grubunda 3. olarak Konferans Ligi'ne katılımıyla birlikte ülke puanında büyük bir sıçrayış yaşandı. Çarşamba günü maç eksiğiyle 16. sıraya kadar gerileyen Türkiye, alınan puanların ardından tekrar 12. sıradaki yerini korudu.

İLK 15'TE OLMAK ÇOK ÖNEMLİ

İlk 15'e girmemiz halinde 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 2, Konferans Ligi'ne 1 takımla katılacağız. İlk 12'ye girersek ve sıralamada üstümüzdeki ülkelerden 2 takım Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanırsa 2024/25'ten itibaren şampiyonumuz direkt Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılacak.