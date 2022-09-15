Ukrayna'nın bağımsızlık günü münasebetiyle Ankara'da yardım konseri düzenlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Ukrayna halkının, Ukrayna'nın çocuklarının zor gününde yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Ukrayna'nın bağımsızlık günü münasebetiyle Ukrayna Büyükelçiliğinin Oran'daki yeni inşaat alanında "Ukrayna'ya yardım konseri etkinliği" düzenlendi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlik, saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Bakan Kurum, Ukrayna'nın 31. bağımsızlık yıl dönümünü kutlayarak Ukrayna'da yaşayan tüm halkın artık savaş seslerinin değil, çocuk cıvıltılarının duyulduğu günlere kavuşması temennisinde bulundu.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede barışın, huzurun ve güvenliğin sağlanması için gösterdiği çabalara değinerek, Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona ermesi ve bölgeye istikrarın gelmesinin dünya için önemini vurguladı.

Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Kurum, Türkiye ve Ukrayna arasında çeşitli alanlarda mevcut olan karşılıklı yatırımlara değindi.

Kurum, Türkiye'nin Ukrayna'nın Herson, Mikolayiv ve Kiev şehirlerinde 500 konut inşa etmek için geçen yıl yaptığı protokolü anımsatarak "Bu konutları bir an önce başlatmayı arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Ukrayna halkının, Ukrayna'nın çocuklarının zor gününde yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

- "Türkiye, Ukrayna'nın arkasında ilk duranlardan biri oldu"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar da yeni büyükelçiliğin inşaat alanının çok sembolik olduğunu belirterek Ukrayna'yı hem savunduklarını hem de yeniden inşa ettiklerini ve bu yolda Ukrayna'yla birlikte olunmasını istediklerini dile getirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşa değinen Bodnar, dünyanın bu savaş karşısında şok olduğunu ve felce uğradığını, Birleşmiş Milletler'in (BM) ve diğer uluslararası kuruluşların savaşı durdurmaya engel olamadığını söyledi.

Bodnar, Ukrayna'nın özgürlüğünü çok sevdiklerini ve direnmeyi başardıklarını belirterek Türkiye'nin, Ukrayna'nın bağımsızlığına olan desteğinin önemine işaret etti.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, şunları kaydetti:

"Türkiye, Ukrayna'nın arkasında ilk duranlardan biri oldu. Savaşın ilk günlerinden itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk hükümeti ve halkından paha biçilemez destek aldık. Güçlü siyasi ve somut destek, son derece ihtiyaç duyulan insani yardım, barış görüşmelerinde arabuluculuk ve kolaylaştırma faaliyetleri, küresel gıda güvenliğine güçlü bir katkı olan tahıl anlaşması, Ukrayna'nın savunmasına katkı sağlayan efsanevi Bayraktar İHA'ları. Bunlar dünyada çok meşhur oldu."

- "Dost kara günde belli olur"

Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Ukrayna'da birçok şarkı yazarına, sanatçıya ve iş adamına ilham verdiğini vurgulayan Bodnar, "Hatta bazıları çocuklarına Bayraktar ismini koymaya başladı. Baykar firması ve Bayraktar kardeşlerin Ukrayna'nın güvenliğine şimdiden stratejik katkı sağlayanlar haline geldiklerini söylesem yanlış olmaz." değerlendirmesini yaptı.

Bodnar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kırım Platformu Zirvesi'ne, Kırım Tatarları ve Kırım'ın işgalden kurtarılmasına verdiği destek için de teşekkür ederek "Dost kara günde belli olur." dedi.

Bugünkü etkinliğin Ukrayna'ya destek olma çabalarını pekiştirmeyi amaçlayan bir yardım konseri olduğunu kaydeden Bodnar, katılımcıları Ukrayna'ya yardım etmeye çağırdı.

Konuşmaların ardından etkinlik, Hacettepe Orkestrası ile sahne alan Ukraynalı maestro Yevhen Kostrytskyi liderliğinde verilen konserle sona erdi.