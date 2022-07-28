Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İTÜ Mezuniyet Töreni'ne katıldı

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Töreni'ne katıldı.
İTÜ Mezuniyet Töreni, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil ile öğrenci ve ailelerinin katılımıyla, üniversitenin Maslak yerleşkesinde gerçekleştirildi.
Törene eşi Nilüfer Karaismailoğlu ve küçük oğlu Semih Karaismailoğlu ile katılan Bakan Karaismailoğlu, törendeki selamlamasında, "En kıymetli ihracat, kilogramı olmayan ihracattır, o da mühendisliktir, yazılımdır. Bu da sizlerde var. Sizi gönülden tebrik ediyorum hayatınızda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
İTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden bu sene mezun olan oğlu Ali Eren Karaismailoğlu'na da diplomasını veren Karaismailoğlu mezun olan öğrenci ve ailelerini tebrik etti.
- Bakan Karaismailoğlu, İTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden bu sene mezun olan oğlu Ali Eren Karaismailoğlu'na diplomasını verdi
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