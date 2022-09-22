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Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor

22.09.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı başladı.

Oteller Bölgesi'nde hava sıcaklığının gece saatlerinde düşmeye başlamasının ardından kar yağışı etkili oluyor.

Yağış nedeniyle bölgedeki otel ve pistler ile teleferik tesislerinin çatıları kısmen beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede hava sıcaklığı en yüksek 4, en düşük sıfırın altında 4 derece ölçüldü.

Uludağ'da kar yağışının aralıklarla yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor.

Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor

Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor

Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı

Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı

Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı

Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı

Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı

Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı

Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı

Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı

Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı

Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Uludağ

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