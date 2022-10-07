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Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin gala yemeği yapıldı

07.10.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Süleyman Elban: - "Adana'da lezzet festivali 365 gün oluyor fakat biz Adana dışındaki insanlarımızın da bu lezzetlerden yararlanmalarını, Adanalıların sıcaklığını görmeleri için 3 gün de onlar için festival yapıyoruz"

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde, büyükşehir ve ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin "Gala Yemeği" Adana Müzesi'nin bahçesinde yapıldı.

Vali Süleyman Elban, zeytinyağlılardan tatlılara, et yemeklerinden içeceklere kadar birçok lezzetin sunulduğu programda, festivalin içerik açısından her yıl daha farklı bir yapıya büründüğünü söyledi.

Festivalde birçok misafir ağırlayacaklarını belirten Vali Elban, "Şovlarımızın, etkinliklerimizin olduğu çok farklı bir festival yaşatacağınızı ümit ediyorum. Adana'da lezzet festivali 365 gün oluyor fakat biz Adana dışındaki insanlarımızın da bu lezzetlerden yararlanmalarını, Adanalıların sıcaklığını görmeleri için 3 gün de onlar için festival yapıyoruz. Yoksa bu 3 gün dışında da geldiğinizde Adana'da lezzet festivalinin hep devam ettiğini göreceksiniz. Festivali tamamladıktan sonra ertesi gün yeni yılın festival hazırlıklarına başlıyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Adana'da onlarca kavmin yaşadığını ve her kavmin buraya önemli lezzetler bıraktığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bizim atalarımız bugüne kadar bunu taşımış. Bu kadar güzelliğin sadece Adana tarafından bilinmesi, faydalanılması gerçekten biraz insafsızlık olurdu. Bunu Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak, bu güzellikleri herkesle paylaşmak gerekiyordu. 6'ıncısını yaptığımız lezzet festivali de bunu sağlayan festivallerden bir tanesi. Bunun yanında 3-4 festivalimiz var. Her festival Adana'nın marka değerini artırmasına büyük katkı sağlıyor."

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin gala yemeği yapıldı

- Vali Süleyman Elban: - "Adana'da lezzet festivali 365 gün oluyor fakat biz Adana dışındaki insanlarımızın da bu lezzetlerden yararlanmalarını, Adanalıların sıcaklığını görmeleri için 3 gün de onlar için festival yapıyoruz"

Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı

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