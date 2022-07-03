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"Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" kortej yürüyüşüyle başladı

03.07.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" kortej yürüyüşüyle başladı

Bursa'da bu yıl 34'üncüsü düzenlenen "Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" 1200'e yakın yerli ve yabancı halk dansları ekibinin renkli kortejiyle başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Bursa Festivali'nin devamı niteliğinde kabul edilen yarışma, bu sene 34'üncü kez dünyanın birçok ülkesinden dansçıları Bursa'da buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen yarışma, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve gökyüzüne uçurulan güvercinlerle dünyaya barış mesajı verilmesiyle başladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın ana gayesinin barış ve kardeşlik olduğunu vurguladı.

Yarışma aracılığıyla dünyaya Bursa'dan barış mesajları gönderildiğini belirten Aktaş, "Türkiye olarak bu barışı temin etmek adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde elimizden gelen her şeyi yapacağımıza tekrar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda söz veriyoruz. Organizasyonun kusursuz olmasını temenni ediyorum. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

BKSTV Başkanı Sadi Etkeser de Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkıları ve Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle yapılan yarışmanın dünyada sayılı halk dansları organizasyonları arasında gösterildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından yerli ve yabancı halk dansları ekiplerinin katılımıyla kortej yürüyüşü başladı.

Aktaş ve beraberindekiler, kortejdeki yerli ve yabancı halk dansları ekiplerini alkışlayarak selamladı. Cumhuriyet Caddesi üzerinden Kültürpark'a kadar süren kortejde, yabancı ekipler yöresel danslarıyla kendilerini tanıttı.

Bu yıl Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çekya, Gürcistan, Hindistan, Karadağ, Kazakistan, KKTC, Kosova, Kuzey, Makedonya, Macaristan, Meksika, Moldova, Özbekistan, Polonya'dan halk dansları ekiplerinin katıldığı yarışma 7 Temmuz'a kadar sürecek.

Açıkhava Tiyatrosu'nun yanı sıra Kent Meydanı, Suryapı Marka AVM, Podyum Park ve Yıldırım Cazibe Merkezi gibi şehrin hareketli noktalarında da yapılacak gösteriler, ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilecek.

"Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" kortej yürüyüşüyle başladı

"Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" kortej yürüyüşüyle başladı

"Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" kortej yürüyüşüyle başladı

"Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" kortej yürüyüşüyle başladı

"Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" kortej yürüyüşüyle başladı

"Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" kortej yürüyüşüyle başladı

"Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" kortej yürüyüşüyle başladı

"Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" kortej yürüyüşüyle başladı

"Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" kortej yürüyüşüyle başladı

"Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" kortej yürüyüşüyle başladı

"Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" kortej yürüyüşüyle başladı

"Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" kortej yürüyüşüyle başladı

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