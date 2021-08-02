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Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin jüri üyeleri belirlendi

02.08.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fotoğraf yarışmasının jürisinde AA foto muhabiri İsa Terli de yer alıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde her yıl "Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla düzenlenen 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin jüri üyeleri belirlendi.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamada, bu yıl "Ahilik Kültürü" yan temasıyla 16-18 Eylül'de gerçekleştirilecek festival kapsamında Belgesel Yarışması (serbest ve amatör), Belgesel Film Yapım Destek Yarışması ve Fotoğraf Yarışması olarak üç bölümde yapılacak yarışmalarda görev alacak jüri üyelerinin isimlerinin açıklandığı bildirildi.

Açıklanan jüri üyeleri şöyle:

"Belgesel yarışması ön jüri: jüri başkanı akademisyen-yönetmen Mehmet Köprü, jüri üyeleri akademisyen Hasan Hüseyin Toydemir, yönetmen Leyla Nevruzi, yönetmen Selin Aktaş, yönetmen Tufan Şimşekcan, akademisyen-yönetmen Özge Deniz Özker

Belgesel yarışması serbest kategori: jüri başkanı yönetmen Kurtuluş Özgen, jüri üyeleri ressam Su Yücel ve akademisyen-yönetmen Hasan Basri Özdemir

Belgesel yarışması amatör kategori: jüri başkanı akademisyen Vedat Çakır, jüri üyeleri yönetmen Meliha Elif Demoğlu, görüntü yönetmeni-sinema arşivcisi Hayri Çölaşan

Belgesel film yapım destek yarışması: jüri başkanı akademisyen Hasan Akbulut, jüri üyeleri akademisyen Bedirhan Karakulluk, yönetmen Süleyman Civliz ve araştırmacı-yazar-tarihçi Aytekin Aytekin

Fotoğraf yarışması: jüri başkanı akademisyen-fotoğraf sanatçısı Ata Yakup Kaptan, jüri üyeleri fotoğraf ve videograf sanatçısı Hasan İlkay Özduman, AA foto muhabiri İsa Terli ve fotoğrafçı-fotoğraf eğitmeni Muammer Yanmaz."

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin jüri üyeleri belirlendi

- Fotoğraf yarışmasının jürisinde AA foto muhabiri İsa Terli de yer alıyor

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin jüri üyeleri belirlendi

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin jüri üyeleri belirlendi
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Karabük Safranbolu

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