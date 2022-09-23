Uluslararası Antalya Gastronomi Festivali "FoodFest Antalya" başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Antalya Gastronomi Festivali başladı.

Karaalioğlu Parkı'nda düzenlenen festivalin açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivalin bu yıl ilkini düzenlediklerini belirterek "Akdeniz lezzetlerini Anadolu mutfağıyla harmanlayarak mutfak kültürümüzü dünya arenasında hak ettiği noktaya getirmek için önemli bir adım atıyoruz." dedi.

"Antalya'dan dünyaya" temasıyla düzenlenen festivalin, şehrin ekonomisine katma değer sağlayacağını söyleyen Böcek, ünlü şeflerin katılımıyla sektörün farklı alanlarındaki profesyonelleri Antalya'da buluşturduklarını kaydetti.

Festival alanını gezen gastronomi meraklıları stantları gezdi, yörelere özgü lezzetleri tattı.

- Kabak tatlısına yoğun ilgi

Festival alanında dağıtılan kabak tatlısı için uzun kuyruklar oluştu. Kuyruğun düzenini sağlamak için zabıtalar görev yaptı.

Öte yandan, festival kapsamında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in katılımıyla şehirlerin meşhur lezzetleri ve tatlarının konuşulduğu panel de düzenlendi.

Üç gün sürecek festivalde dünyaca tanınmış şefler çalıştaylara katılacak.

Festival kapsamında ünlü sanatçılar da konserler verecek.