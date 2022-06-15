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"Uluslararası Bursa Festivali "nde Nil Karaibrahimgil sahne aldı

15.06.2022 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Uluslararası Bursa Festivali "nde Nil Karaibrahimgil sahne aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 60'ıncısı düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde şarkıcı Nil Karaibrahimgil sahne aldı.

Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konsere farklı yaş grubundaki müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sanatçı Karaibrahimgil "Hakkında Her Şeyi Duymak İstiyorum", "Burası İstanbul", "Gitme Yoksa" ve "Pırlanta" gibi şarkılarını Bursalı sevenleri ile birlikte söyledi.

Kendine özgü imajı ve sahne kıyafetiyle sahne alan Karaibrahimgil zaman zaman gitar çalarak da orkestrasına eşlik etti.

Konser sonunda Nil Karaibrahimgil ve orkestranın performansı, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

"Uluslararası Bursa Festivali "nde Nil Karaibrahimgil sahne aldı

"Uluslararası Bursa Festivali "nde Nil Karaibrahimgil sahne aldı

"Uluslararası Bursa Festivali "nde Nil Karaibrahimgil sahne aldı

"Uluslararası Bursa Festivali "nde Nil Karaibrahimgil sahne aldı

"Uluslararası Bursa Festivali "nde Nil Karaibrahimgil sahne aldı

"Uluslararası Bursa Festivali "nde Nil Karaibrahimgil sahne aldı

"Uluslararası Bursa Festivali "nde Nil Karaibrahimgil sahne aldı

"Uluslararası Bursa Festivali "nde Nil Karaibrahimgil sahne aldı

"Uluslararası Bursa Festivali "nde Nil Karaibrahimgil sahne aldı

"Uluslararası Bursa Festivali "nde Nil Karaibrahimgil sahne aldı

"Uluslararası Bursa Festivali "nde Nil Karaibrahimgil sahne aldı

"Uluslararası Bursa Festivali "nde Nil Karaibrahimgil sahne aldı

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Bursa Nil Karaibrahimgil

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