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Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde 500 ton turşu satıldı

13.09.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde 500 ton turşu satıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 15'incisi düzenlenen Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali çiftçileri, üreticiyi ve esnafı sevindirdi.

Festival süresince 3013 tanıtım standının kurulduğu Çubukabad Park ve festival alanı, yurt içi ve yurt dışından yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Festivalde yaklaşık 500 ton turşu satılırken 5 tonun üzerinde turşu vatandaşlara ikram edildi.

Çiftçilerin getirdiği yöresel ürünlere de ilgi gösteren katılımcılar, Kültür Sokağı'nda satılan, Çubuk'a özgü değerli taşlardan yapılan çeşitli takılardan ve süs eşyalarından satın aldı.

Kadın kooperatiflerinin stant kurduğu festivalde çeşitli yöresel yemek yarışmaları, turşu kurma yarışmaları, çocuk, genç ve usta şeflerin yemek şovları ile anne ve baba çocuk yemek yarışmaları yapıldı. Ziyaretçiler Çubuk'un homaça yemeğini, düğün çorbasını, Çubuk pilavını ve vişne suyunu tattı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, dört gün süren festivalin ekonomik ilçeye canlılık kattığını söyledi.

Festivalde ciddi miktarda kazanç elde ettiğini belirten Demirbaş, "Festivalimize tahminlerimizin üzerinde ziyaretçi geldi. 150 binin üzerinde araç girişi ve 500 binin üzerinde ziyaretçi geldi. İlçemize ekonomik anlamda büyük bir getirisi oldu. Yaklaşık 20 milyon liranın üzerinde bir girdi olduğunu tahmin ediyorum. Ziyaretçilerin yüzlerinde memnuniyet ifadelerini gördük. Onların mutluluğunu görünce biz de mutlu olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çubuk Ziraat Odası Başkan Vekili Mehmet Kuruoğlu da festivalde çiftçinin ve üreticinin yüzünün güldüğünü belirtti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Hezarfen Otonom ekibi öğrencileri de geliştirdikleri "TULPAR" isimli araçlarını festivalde tanıttı. TEKNOFEST KARADENİZ'de sergilenen tasarımıyla dikkati çeken 250 kilogram ağırlığındaki "otomobil turşu" da festivalinin ilgi odağı oldu.

Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde 500 ton turşu satıldı

Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde 500 ton turşu satıldı

Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde 500 ton turşu satıldı

Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde 500 ton turşu satıldı

Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde 500 ton turşu satıldı

Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde 500 ton turşu satıldı

Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde 500 ton turşu satıldı

Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde 500 ton turşu satıldı

Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde 500 ton turşu satıldı

Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde 500 ton turşu satıldı

Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde 500 ton turşu satıldı

Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde 500 ton turşu satıldı

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Anahtar Kelimeler:
turşu Çiftçi Ekonomi Ankara çubuk festival

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