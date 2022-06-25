Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali yemek yarışmasıyla devam etti

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen festival kapsamında yemek yarışması gerçekleştirildi.

Dün başlayan 23. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nde Kaş Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde organize edilen Geleneksel Kaş Yemek Yarışması'na 11 kişi katıldı.

Ana yemek, soğuk meze ve tatlı olmak üzere üç dalda yapılan yarışmada jüri, dereceye girenleri belirledi. Ana yemekte etli keşkek ile Bircan Dedeler, soğuk mezede piyaz ile Ramazan İkiz ve tatlıda incirli baklava ile Sevinç Dil birinciliği kazandı.

Birincilerin çeyrek, ikinci ve üçüncünün gram altınla ödüllendirildiği program sonunda yarışmaya sunulan yiyecekler, katılımcılara ikram edildi.