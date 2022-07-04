Uluslararası sanatçılar Trabzon'u resmetti

Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneğinin "11. Uluslararası Sanatçı Buluşması" etkinliği kapsamında 16 ülkeden Trabzon'a gelen 40 sanatçı, eserlerini beğeniye sundu.

Etkinlik kapsamında "Dünya Sanatçılarının Gözüyle Trabzon" sloganıyla bir araya gelen sanatçılar, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Gezdikleri yerlerden çeşitli notlar alan sanatçılar, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda kurulan alanda da gezip gördükleri tarihi ve turistik yerleri resmederek, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi Sanat Galesi'nde eserlerini sergiledi.

Dernek Başkanı Şükran Üst, ülkeler arası köprüler oluşturmak, dostluklar kurmak ve dünyayı güzelleştirmek için yola çıktıklarını söyledi.

Üst, derneğin kurulduğu günden beri 11 uluslararası festival, onlarca panel, çalıştay ve çeşitli sergiler açtıklarını belirterek, "Genel merkezimizin Trabzon olmadığını bilenler var. Genel merkezimiz Trabzon'da, Ankara, İstanbul ve İzmir bizim şubelerimiz onun içinde Trabzon olarak gurur duyuyoruz. 30 ülkede de temsilciğimiz var." dedi.

Etkinliğe 16 ülkeden sanatçıların Trabzon'a geldiğini ifade eden Üst, "İlk kez farklı ülkelerden ilimize gelen sanatçılarımız var. Örneğin, Malezya'dan kalkıp sanat için ülkemize gelen sanatçılarımız var. Bizlere bu etkinliği gerçekleştirmemizde yardımcı olan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise çeşitli ülkelerden sanatlarını icra etmek için Trabzon'a gelen sanatçılara teşekkür ederek, "Bu şehir sıradan bir şehir değil. Trabzon'un üç tane marka niteliğinde alameti farikası var. Bunlardan bir tanesi de sanattır. Burası tarih, kültür ve sanat şehridir." ifadelerine yer verdi.

Sanatçıların şehre olan katkısının belediye başkanlarının yaptıkları hizmetlerden çok üstünde olduğuna vurgu yapan Genç, "Belediye başkanının şehre yaptığı hizmeti mutlaka başka bir belediye başkanı da yapabilir ama sanatçının özgün düşüncesiyle ortaya çıkardığı eseri ancak kendisi yapar." dedi.

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze de düzenlenen etkinliğin iki ülke arasındaki kültürel ilişkilere katkıda bulunacağına inandığının altını çizerek, sanatın önemine değindi.

Trabzonlu sanatçılardan Ceyhan Murathanoğlu da etkinlik hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Konuşmaların ardından yaklaşık 80 eserin yer aldığı sergiyi, Genç, Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze ile çok sayıda sanatsever gezerek, eserler hakkında sanatçılardan bilgi aldı.