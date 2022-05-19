Ümraniye'de 19 Mayıs, 'Gençlik ve Spor' yürüyüşüyle kutlandı

İSTANBUL, (DHA)- Ümraniye’de Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün kursiyeri olan 26 farklı branştan 690 sporcu ve 200 eğitmenin katılımı ile Gençlik ve Spor Yürüyüşü gerçekleşti. 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen yürüyüşte küçüğünden büyüğüne birçok genç yaklaşık iki kilometrelik yolu mehter marşları eşliğinde ellerinde bayraklarla yürüdü.

Bugün Ümraniye Alemdağ Caddesi’nin trafiğe kapalı olan kısmında gerçekleşen yürüyüş, mehter takımının marşlarıyla başladı. Yaklaşık 900 kişinin kortej yürüyüşü yaptığı kutlamalarda Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da yürüyüşe katılarak gençlere eşlik etti. Protokol konuşmalarıyla sonlanan yürüyüşte renkli görüntüler ortaya çıktı.

“CUMHURİYETİN KAZANIMLARI, DEMOKRASİ BÖYLE BİR ŞEY İŞTE”

Kutlamalara katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım günün anlam ve önemine değinerek, “Kim diyebilirdi ki 103 sene sonra bu kalabalıkla bu gençlikle Ümraniye'de Alemdağ Caddesi’nde gençlik bayramımızı kutlayacağız. Cumhuriyetin kazanımları, demokrasi böyle bir şey işte. Çok şükür ki o tarihte çok değerli olan vatanımızın, Misak-ı Milli sınırları bu vesileyle çizilmiş oldu. Bu gün de gençliğimize armağan edildi” şeklinde konuştu.

“BİZİM RUHUMUZ, VATANIMIZ, MİLLETİMİZ BURADA”

Herkesin 19 Mayıs’ını kutlayan Yıldırım, “Başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere bütün silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz. Bu vatana göz diken olursa bir karış toprağını değil, bir santimini bir milimetrekaresini kimseye vermeyiz. Bizim ruhumuz, vatanımız, milletimiz burada. Birlik ve beraberlik içerisinde bu vatanı daha güçlü, daha ve müreffeh bir hale getirmek için gençlerimizle birlikte çalışacağız. Ben gençlere bayramınız kutlu olsun diyorum. Hepimize kutlu olsun. Gençlerimizi seviyoruz. Hakikaten muazzam bir gençlik var. Yunanistan'ın nüfusu on küsur milyon, gençliğimiz ise yirmi milyon. O sebeple diri bir gençlik var, iri bir gençlik var. Nüfusumuz 84 milyona dayandı. İnşallah yüz milyonları geçeceğiz, daha güçlü bir Türkiye diyorum” dedi.