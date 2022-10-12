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Ümraniye'de park halinde yanan araç, sokaktaki 3 aracın daha yanmasına neden oldu

12.10.2022 06:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de park halinde yanan araç, sokaktaki 3 aracın daha yanmasına neden oldu

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, sokaktaki 3 araca sirayet etti. Yangında üç araç kullanılamaz hale gelirken bir araçta hasar oluştu.

Esenevler Mahallesi Bala Sokağı'na park edilmiş 34 MB 6239 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevler, sokakta park halindeki bir hafif ticari araç ve iki otomobile sıçradı.

Yangını gören araç sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, araçlarda soğutma çalışması yapıldı. Yangında hafif ticari araç ve iki otomobil kullanılamaz hale gelirken bir hafif ticari araçta hasar oluştu.

Yangının söndürülmesinin ardından sokağı trafiğe kapatan polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerde bulundu.

Çıkan yangını hafif ticari araç sahipleri evlerinden telefonla görüntüledi. Görüntüde hafif ticari araçtan alevlerin yükselip patlamalar yaşandığı ve alevlerin park halindeki araçlara sıçradığı görülüyor.

Ümraniye'de park halinde yanan araç, sokaktaki 3 aracın daha yanmasına neden oldu

Ümraniye'de park halinde yanan araç, sokaktaki 3 aracın daha yanmasına neden oldu

Ümraniye'de park halinde yanan araç, sokaktaki 3 aracın daha yanmasına neden oldu

Ümraniye'de park halinde yanan araç, sokaktaki 3 aracın daha yanmasına neden oldu

Ümraniye'de park halinde yanan araç, sokaktaki 3 aracın daha yanmasına neden oldu

Ümraniye'de park halinde yanan araç, sokaktaki 3 aracın daha yanmasına neden oldu

Ümraniye'de park halinde yanan araç, sokaktaki 3 aracın daha yanmasına neden oldu

Ümraniye'de park halinde yanan araç, sokaktaki 3 aracın daha yanmasına neden oldu

Ümraniye'de park halinde yanan araç, sokaktaki 3 aracın daha yanmasına neden oldu

Ümraniye'de park halinde yanan araç, sokaktaki 3 aracın daha yanmasına neden oldu

Ümraniye'de park halinde yanan araç, sokaktaki 3 aracın daha yanmasına neden oldu

Ümraniye'de park halinde yanan araç, sokaktaki 3 aracın daha yanmasına neden oldu

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yangın İstanbul Ümraniye İtfaiye

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