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  4. Ümraniyespor maçına Barış Alper Yılmaz damgası! Sosyal medya onu konuşuyor... 10 dakikada hem kendi kalesine hem rakip kaleye attı

Ümraniyespor maçına Barış Alper Yılmaz damgası! Sosyal medya onu konuşuyor... 10 dakikada hem kendi kalesine hem rakip kaleye attı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.01.2024 22:22 | Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. Tur mücadeleleri ile sürüyor. 5. Tur karşılaşmasında Galatasaray sahasında Ümraniyespor'u konuk ederken maçın ilk yarısına Barış Alper Yılmaz damga vurdu. İşte detaylar...

Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısına damga vuran isim Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz oldu.

KENDİ KALESİNE ATTI

MLML

Mücadelenin 23. dakikasında yaptığı ters vuruşla topu kendi kalesine gönderen Barış Alper takımını 1-0 geriye düşürdü.

10 DAKİKA SONRA BU KEZ DİĞER KALEYE

BNM

Dakikalar 33'ü gösterirken bu kez rakip fileleri havalandırdı ve skoru 1-1'e getirdi. Öte yandan 10. dakikada da sarı kart gören Barış Alper Yılmaz için taraftarlar Barış maçı tek başına mı oynuyor yorumları yaptı.

Yıldız futbolcu 10 dakika sonra rakip ağları da sarstı.

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