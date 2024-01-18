Ümraniyespor maçına Barış Alper Yılmaz damgası! Sosyal medya onu konuşuyor... 10 dakikada hem kendi kalesine hem rakip kaleye attı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısına damga vuran isim Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz oldu.

KENDİ KALESİNE ATTI

Mücadelenin 23. dakikasında yaptığı ters vuruşla topu kendi kalesine gönderen Barış Alper takımını 1-0 geriye düşürdü.

10 DAKİKA SONRA BU KEZ DİĞER KALEYE

Dakikalar 33'ü gösterirken bu kez rakip fileleri havalandırdı ve skoru 1-1'e getirdi. Öte yandan 10. dakikada da sarı kart gören Barış Alper Yılmaz için taraftarlar Barış maçı tek başına mı oynuyor yorumları yaptı.

Yıldız futbolcu 10 dakika sonra rakip ağları da sarstı.

