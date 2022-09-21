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Üniversite öğrenimi gördüğü Karabük'te vefat eden Çadlı öğrencinin cenazesi toprağa verildi

21.09.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite öğrenimi gördüğü Karabük'te vefat eden Çadlı öğrencinin cenazesi toprağa verildi

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) öğrenim gören ve geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Çadlı öğrencinin cenazesi defnedildi.

Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Alhadj Oumar Alio, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Üniversite yönetimi tarafından hastaneden alınan Alio'nun cenazesi KBÜ Camisi'ne getirildi.

Alio'nun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Karabük Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Üniversite öğrenimi gördüğü Karabük'te vefat eden Çadlı öğrencinin cenazesi toprağa verildi

Üniversite öğrenimi gördüğü Karabük'te vefat eden Çadlı öğrencinin cenazesi toprağa verildi

Üniversite öğrenimi gördüğü Karabük'te vefat eden Çadlı öğrencinin cenazesi toprağa verildi

Üniversite öğrenimi gördüğü Karabük'te vefat eden Çadlı öğrencinin cenazesi toprağa verildi

Üniversite öğrenimi gördüğü Karabük'te vefat eden Çadlı öğrencinin cenazesi toprağa verildi

Üniversite öğrenimi gördüğü Karabük'te vefat eden Çadlı öğrencinin cenazesi toprağa verildi

Üniversite öğrenimi gördüğü Karabük'te vefat eden Çadlı öğrencinin cenazesi toprağa verildi

Üniversite öğrenimi gördüğü Karabük'te vefat eden Çadlı öğrencinin cenazesi toprağa verildi

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Üniversitesi Çad kbü

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