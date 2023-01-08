Ünlü isimler Fenerbahçe Galatasaray derbisi için skor tahmininde bulundu! O ismin tahmini yok artık dedirtti

Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray derbisine artık saatler kaldı. Tüm Türkiye, Dünya çapında 5 kıtada 100’den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak dev karşılaşmayı heyecanla beklerken, ünlü isimler zorlu İstanbul derbisi için tahminlerde bulundu.
Ogün Temizkanoğlu(Eski futbolcu): Ben Fenerbahçe'nin saha ve seyirci avantajını iyi kullanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı avantajları çok daha fazla. Fenerbahçe derbiyi 2-0 kazanır.
Dinçer Azaphan (Galatasaray Kulübü Eski Yöneticisi) : "Galatasaray'ın 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Bu maçın ardından şampiyonluk yolu gözükür. Fenerbahçe'nin taraftarı önünde avantajı var ama bizim avantajımız ise elimizdeki futbolcuların kalitesi."
Suat Ateşdağlı: "5 maçtır Galatasaray iyi futbol oynuyor. Bence Fenerbahçe'den kadrosu daha iyi. Bence pazar günü Fenerbahçe'yi 2-1 yeneceğiz."
Boğaç Soydemir: "Fenerbahçe'nin alacağını düşünüyorum. 3-1 alacağını düşünüyorum. Harika bir sezon geçiriyoruz. Garanti bu maç bizde."
Okan Kurt: "Skor tahminim, Galatasaray'ın 2-1 Fenerbahçe'yi mağlup edeceğini düşünüyorum."