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Ünlü isimler Fenerbahçe Galatasaray derbisi için skor tahmininde bulundu! O ismin tahmini yok artık dedirtti

08.01.2023 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de dev derbiye sayılı saatler kaldı. Fenerbahçe'nin sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacağı mücadele öncesi futbolseverler heyecanlı bir bekleyişe geçerken, ünlü isimler de derbiye dair tahminlerini paylaştı. İşte ünlü isimlerin Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için skor tahminleri...

Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray derbisine artık saatler kaldı. Tüm Türkiye, Dünya çapında 5 kıtada 100’den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak dev karşılaşmayı heyecanla beklerken, ünlü isimler zorlu İstanbul derbisi için tahminlerde bulundu.

İŞTE ÜNLÜLERİN FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ İÇİN TAHMİNLERİ

"FENERBAHÇE 2-0 KAZANIR"

"FENERBAHÇE 2-0 KAZANIR"

Ogün Temizkanoğlu(Eski futbolcu): Ben Fenerbahçe'nin saha ve seyirci avantajını iyi kullanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı avantajları çok daha fazla. Fenerbahçe derbiyi 2-0 kazanır.

"G.SARAY KAZANIR"

"G.SARAY KAZANIR"

Dinçer Azaphan (Galatasaray Kulübü Eski Yöneticisi) : "Galatasaray'ın 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Bu maçın ardından şampiyonluk yolu gözükür. Fenerbahçe'nin taraftarı önünde avantajı var ama bizim avantajımız ise elimizdeki futbolcuların kalitesi."

"2-1, GALATASARAY"

"2-1, GALATASARAY"

Suat Ateşdağlı: "5 maçtır Galatasaray iyi futbol oynuyor. Bence Fenerbahçe'den kadrosu daha iyi. Bence pazar günü Fenerbahçe'yi 2-1 yeneceğiz."

"3-1, FENERBAHÇE"

"3-1, FENERBAHÇE"

Boğaç Soydemir: "Fenerbahçe'nin alacağını düşünüyorum. 3-1 alacağını düşünüyorum. Harika bir sezon geçiriyoruz. Garanti bu maç bizde."

"2-1, GALATASARAY"

"2-1, GALATASARAY"

Okan Kurt: "Skor tahminim, Galatasaray'ın 2-1 Fenerbahçe'yi mağlup edeceğini düşünüyorum."

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