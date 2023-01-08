Ünlü isimler Fenerbahçe Galatasaray derbisi için skor tahmininde bulundu! O ismin tahmini yok artık dedirtti

"G.SARAY KAZANIR"

Dinçer Azaphan (Galatasaray Kulübü Eski Yöneticisi) : "Galatasaray'ın 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Bu maçın ardından şampiyonluk yolu gözükür. Fenerbahçe'nin taraftarı önünde avantajı var ama bizim avantajımız ise elimizdeki futbolcuların kalitesi."