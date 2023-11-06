MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü isimlerin yılbaşı konser tarifesi belli oldu! Rekor bakın hangi şarkıcıda!

Ünlü isimlerin yılbaşı konser tarifesi belli oldu! Rekor bakın hangi şarkıcıda!

06.11.2023 11:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıl yaklaşırken, şarkıcıların konser tarifesi de netleşti. Gülşen yılbaşı gecesi vereceği konser için 3.5, Edis ise 4 milyon TL istiyor. Fakat bir ünlü var ki diğer tüm şarkıcıları geride bıraktı. İşte ünlü şarkıcıların yılbaşı konser tarifesi...

Yeni yıla kısa bir süre kala, ünlü şarkıcılar yılbaşı konserleri için harekete geçti. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre konser yerleri netleşen isimler istedikleri ücretler belli oldu.

Günün Magazin olayları

MİLYONLAR HAVADA UÇUŞUYOR!

Ünlü şarkıcıların yılbaşında alacakları konser ücretleri ağızları açık bıraktı. Ünlü isimler bu rakamları Katma Değer Vergisi - stopaj, ulaşım, konaklama, ekstra çıkabilecek harcamalar dışında istiyor. Ücretin yarısı  konser öncesi kalan kısmı ise performanstan sonra ödeniyor. Vergi dışında bir şarkıcının masrafı yaklaşık 200-300 bin TL arasında.

TEOMAN

TEOMAN

2.2 milyon

ZEYNEP BASTIK

ZEYNEP BASTIK

2.5 milyon

SERDAR ORTAÇ

SERDAR ORTAÇ

2.5 milyon

MELİKE ŞAHİN

MELİKE ŞAHİN

2.5 milyon TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ajda Pekkan Hadise Kenan Doğulu Gülşen ünlü şarkıcı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Herkes bu belediye başkanını konuştu! "Aşka devam" pozu geldi

Herkes bu belediye başkanını konuştu! "Aşka devam" pozu geldi

Skandal anlar! Kadın yolcunun eteğinin altını fotoğrafladı

Skandal anlar! Kadın yolcunun eteğinin altını fotoğrafladı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.