Ünlü isimlerin yılbaşı konser tarifesi belli oldu! Rekor bakın hangi şarkıcıda!

Yeni yıla kısa bir süre kala, ünlü şarkıcılar yılbaşı konserleri için harekete geçti. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre konser yerleri netleşen isimler istedikleri ücretler belli oldu.
Ünlü şarkıcıların yılbaşında alacakları konser ücretleri ağızları açık bıraktı. Ünlü isimler bu rakamları Katma Değer Vergisi - stopaj, ulaşım, konaklama, ekstra çıkabilecek harcamalar dışında istiyor. Ücretin yarısı konser öncesi kalan kısmı ise performanstan sonra ödeniyor. Vergi dışında bir şarkıcının masrafı yaklaşık 200-300 bin TL arasında.
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