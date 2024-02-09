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Ünlü oyuncu Boran Kuzum The Crown'un yıldızıyla buluştu! Paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
09.02.2024 23:35 | Son Güncelleme:
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Bihter filminde Behlül karakterine hayat veren ünlü oyuncu Boran Kuzumn, The Crown dizisiyle yıldızı parlayan Prenses Diana'nın gençliğini canlandıran Emma Corrin ile buluştu. Kuzum, o anları sosyal medyada paylaştı.

Ünlü oyuncu Boran Kuzum, son olarak Bihter filminde canlandırdığı Behlül Haznedar rolüyle adından söz ettirmişti. Oyunculuğuyla takdir toplayan Boran Kuzum, The Crown dizisiyle ünlenen İngiliz oyuncu Emma Corrin ile bir araya geldi.

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Son olarak Bihter filmiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Boran Kuzum sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Kuzum, The Crown dizisiyle tanınan İngiliz oyuncu Emma Corrin ile bir araya gelerek fotoğraf çekildi.

Kuzum, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım ise, binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

 Mücevher markasının etkinliğinde Boran Kuzum ile buluşan Corrin, The Crown dizisinde Prenses Diana'nın gençliğini canlandırmıştı.

İşte o paylaşım...

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