Ünlü oyuncu Evlerden Biri dizisinde oynamıştı! Ceyda Ateş'in o rolünü hatırlandınız mı?

Ekranların tanınan simalarından biri olan Ceyda Ateş, yıllar içerisinde birçok sinema ve dizi projesi ile kamera karşısına geçmiş, ekran önünde yer almıştı. 1995'ten beri oyunculuk kariyerini sürdüren Ceyda Ateş, başrolünü Özgür Çevik ile paylaştığı "Evlerden Biri" adlı dizide oynamıştı. İşte ayrıntılar...