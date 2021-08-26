Ünlü oyuncu Evlerden Biri dizisinde oynamıştı! Ceyda Ateş'in o rolünü hatırlandınız mı?

Ekranların tanınan simalarından biri olan Ceyda Ateş, yıllar içerisinde birçok sinema ve dizi projesi ile kamera karşısına geçmiş, ekran önünde yer almıştı. 1995'ten beri oyunculuk kariyerini sürdüren Ceyda Ateş, başrolünü Özgür Çevik ile paylaştığı "Evlerden Biri" adlı dizide oynamıştı. İşte ayrıntılar...
CEYDA ATEŞ'İN O ROLÜNÜ HATIRLADINIZ MI?
14 Ekim 1988, Ankara doğumlu Türk oyuncu Ceyda Ateş, 2011'de yayınlanan ve başrollerinde Hazal Kaya ile Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Adını Feriha Koydum dizisinde hayat verdiği "Hande" karakteri ile akıllara kazındı.
32 yaşındaki güzel oyuncu Ateş uzun zamandır ekranlarda olan isimler arasında yer alıyor. Barış Manço Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan Ateş 1995'ten beri oyunculuk yapıyor.
Ceyda Ateş oyuncu kadrosunda Özgür Çevik, Dilara Aksüyek, Mehtap Bayri'nin bulunduğu "Evlerden Biri" dizisinde "Nursen" rolünü oynamıştı.
2012'de yayınlanan Evlerden Biri adlı dizide rol alan Ateş'in yıllar içerisindeki tarzı epeyce değişmiş.
Sarı saç kullanmayı tercih eden Ateş'in o dönemler saçları kumralmış.
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