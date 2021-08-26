MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü oyuncu Evlerden Biri dizisinde oynamıştı! Ceyda Ateş'in o rolünü hatırlandınız mı?

Ünlü oyuncu Evlerden Biri dizisinde oynamıştı! Ceyda Ateş'in o rolünü hatırlandınız mı?

26.08.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk oyuncu ve tiyatrocu Ceyda Ateş birçok dizi ve film projesinde yer aldı. 2012 yılında yayınlanan "Evlerden Biri" adlı dizide "Nursen" karakterine hayat veren Ceyda Ateş yıllar içerisinde tarzını epeyce değiştirdi. Adını Feriha Koydum dizisindeki "Hande" rolü ile akıllara kazınan Ceyda Ateş, başrol oynadığı Evlerden Biri adlı dizide Özgür Çevik, Dilara Aksüyek, Mehtap Bayri ile birlikte çalışmıştı.

Ekranların tanınan simalarından biri olan Ceyda Ateş, yıllar içerisinde birçok sinema ve dizi projesi ile kamera karşısına geçmiş, ekran önünde yer almıştı. 1995'ten beri oyunculuk kariyerini sürdüren Ceyda Ateş, başrolünü Özgür Çevik ile paylaştığı "Evlerden Biri" adlı dizide oynamıştı. İşte ayrıntılar...

CEYDA ATEŞ'İN O ROLÜNÜ HATIRLADINIZ MI?

14 Ekim 1988, Ankara doğumlu Türk oyuncu Ceyda Ateş, 2011'de yayınlanan ve başrollerinde Hazal Kaya ile Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Adını Feriha Koydum dizisinde hayat verdiği "Hande" karakteri ile akıllara kazındı.
32 yaşındaki güzel oyuncu Ateş uzun zamandır ekranlarda olan isimler arasında yer alıyor. Barış Manço Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan Ateş 1995'ten beri oyunculuk yapıyor.
Ceyda Ateş oyuncu kadrosunda Özgür Çevik, Dilara Aksüyek, Mehtap Bayri'nin bulunduğu "Evlerden Biri" dizisinde "Nursen" rolünü oynamıştı.
2012'de yayınlanan Evlerden Biri adlı dizide rol alan Ateş'in yıllar içerisindeki tarzı epeyce değişmiş.
Sarı saç kullanmayı tercih eden Ateş'in o dönemler saçları kumralmış.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ceyda Ateş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Korkulan oldu! ABD helikopteri Taliban'ın eline geçti

Korkulan oldu! ABD helikopteri Taliban'ın eline geçti

Kabil'de korkutan patlamalar! Peş peşe açıklamalar geldi

Kabil'de korkutan patlamalar! Peş peşe açıklamalar geldi

Yarım milyon memura kadro müjdesi

Yarım milyon memura kadro müjdesi

Acun Ilıcalı'nın tatil ekibinde! Diz dize poz olay oldu

Acun Ilıcalı'nın tatil ekibinde! Diz dize poz olay oldu

Midye, karides, kalamar yemek haram mı? Dikkat çeken fetva

Midye, karides, kalamar yemek haram mı? Dikkat çeken fetva

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Filiz Akın yoğun bakıma kaldırıldı! İşte son durumu

Filiz Akın yoğun bakıma kaldırıldı! İşte son durumu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Polat'ın kızını oynuyordu! İşte şimdiki hali

Polat'ın kızını oynuyordu! İşte şimdiki hali

Porno itirafıyla gündem oldu!

Porno itirafıyla gündem oldu!

Herkes oğlunu biliyor! İşte Safiye Soyman'ın gözden uzakta büyüyen kızı...

Herkes oğlunu biliyor! İşte Safiye Soyman'ın gözden uzakta büyüyen kızı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.