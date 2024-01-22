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  4. Ünlü oyuncu Müge Boz "İkinci çocuğu istiyorum" demişti, müjdeli haberi gözyaşlarıyla duyurdu

Ünlü oyuncu Müge Boz "İkinci çocuğu istiyorum" demişti, müjdeli haberi gözyaşlarıyla duyurdu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.01.2024 12:59 | Son Güncelleme:
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2019 yılında basketbolcu Caner Erdeniz dünyaevine giren ünlü oyuncu Müge Boz, sosyal medya hesabından ikinci kez anne olacağını duyurdu. Ünlü oyucunun paylaşımına beğeni ve tebrik yorumları geldi.

Geçtiğimiz günlerde "Bambaşka Sohbetler" programına katılan ünlü oyuncu Müge Boz, "İkinci çocuk istiyorum. Vina’nın bir kardeşi olsun istiyorum" açıklamasını yapmıştı.

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İKİNCİ KEZ ANNE OLUYOR!

2019 yılında Barcelona'da nikah masasına oturan Müge Boz-Caner Erdeniz çifti, aynı yıl kasım ayında kızları Vina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

Boz, ikinci kez anne olcağının müjdesini verdi. Oyuncu, hamile olduğunu Intagram hesabından duyurdu.

Kızı Vina ve eşine hamilelik haberi verdiği anları birleştirerek video haline getiren oyuncu "Size bir haberimiz var" ifadelerini kullandı.

Müge Boz'un paylaşımına Özge Özpirinçci, Çağla Şıkel, Anıl Altan, Onur Büyüktopçu, Deren Talu, Berfu Yenenler ve Gamze Erçel gibi isimlerden tebrik yorumu yağdı.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Müge Boz, kızı Vina ile bebeğinin ultrason görüntülerini de yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
Müge Boz Oyuncu ünlü oyuncu
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